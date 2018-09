Starttermin für neues "In-aller-Freundschaft"-Spinoff steht

© Das Erste/ARD/Daniela Incoronato

Nach "Die Jungen Ärzte" bekommt die ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" mit "Die Krankenschwestern" bekanntlich noch einen weiteren Ableger. Nun steht auch der Starttermin fest: Im November geht's los.



Am 26. Oktober feiert die ARD-Krankenhaussoap "In aller Freundschaft" ihren 20. Geburtstag mit einem Primetime-Film - und wenige Tage später erblickt dann auch der neueste Spross der Endlosserie das Licht der Welt: Am Donnerstag, 1. November wird die erste von zunächst insgesamt acht Folgen von "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" um 18:50 Uhr zu sehen sein. Wie angekündigt übernimmt der neue Ableger dann für einige Zeit - konkret bis Weihnachten - den Platz der "Jungen Ärzte", die währenddessen pausieren.

Los geht's übrigens so: "Louisa Neukamm erwacht an ihrem ersten Ausbildungstag als Krankenpflegerin in einem fremden Bett. Trotz der romantischen Nacht, die sie mit dem Fremden verbracht hat, plagt Louisa das schlechte Gewissen. Denn eigentlich hat sie einen liebevollen Freund. Sie muss die Nacht vergessen. Schließlich ist heute der große Tag, an dem ihre Ausbildung im Volkmann-Klinikum beginnt, um endlich den Job zu erlernen, für den sie schon seit ihrer Kindheit brennt. Doch da steht der Unbekannte schon wieder vor ihr: Es handelt sich um Darius Korschin, ihren neuen Praxisanleiter." Wie in der Reihe üblich geht's zum Einen also um den Arbeitsalltag in der Klinik, zum anderen um das Verhältnis der Protagonisten zueinander. Neben Louisa (gespielt von Llewellyn Reichman) beginnen auch noch die 20-jährige Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill) und der 21-jährigen Fiete Petersen (Adrian Gössel) die Ausbildung.



Mit der neuen Serie bekommt übrigens nun auch jedes MDR-Land seine eigene "In-aller-Freundschaft"-Serie: Während die ursprüngliche "Sachsenklinik" wie der Name schon sagt im sächsischen Leipzig steht, praktizieren "Die jungen Ärzte" im Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt/Thüringen. "Die Krankenschwestern" werden ihre Heimat in der Volkmann-Klinik in Halle/Saale in Sachsen-Anhalt haben.

