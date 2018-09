ProSieben nimmt neue US-Dramaserien ins Programm

© Twentieth Century Fox Film Corporation

Gleich zwei neue US-Serien werden Ende Oktober bei ProSieben erstmals im Free-TV zu sehen sein. Dabei handelt es sich um "9-1-1" von den Machern von "American Horror Story" sowie "The Resident", das hierzulande einen neuen Namen bekommt.



19.09.2018 - 11:14 Uhr von Alexander Krei 19.09.2018 - 11:14 Uhr

ProSieben versucht sich ab Ende Oktober an einem neuen Line-up für seinen Serien-Mittwoch. Wo aktuell noch "Grey's Anatomy" zu sehen ist, läuft vom 24. Oktober an das neue US-Drama "9-1-1". Um 21:15 Uhr folgt schließlich mit "Atlanta Medical" ein weiterer Neustart. ProSieben wird die Serie, die im Original unter dem Titel "The Resident" zu sehen ist, in Doppelfolgen ausstrahlen. Sowohl "9-1-1" als auch "Atlanta Medical" werden in den kommenden Tagen in den USA bereits in die zweite Staffel starten.

Hinter "9-1-1" stehen mit Brad Falchuk, Tim Minear und Ryan Murphy die Macher der Anthologie-Serie "American Horror Story". Die Serie erzählt vom Leben der Ersthelfer von Los Angeles. So geht es etwa um Abby (Connie Britton), die nach ihrer Arbeit in der Notrufzentrale ihre demenzkranke Mutter pflegt, während Feuerwehr-Captain Bobby (Peter Krause) mit seiner Vergangenheit hadert, sein neuer Kollege Buck (Oliver Stark) gegen seine Sexsucht kämpft und LAPD-Sergeant Athena (Angela Bassett) vor den Scherben ihrer Ehe steht.

In "Atlanta Medical" spielt "Gilmore Girls"-Star Matt Czuchry derweil den erfahrenen, aber arroganten Arzt Dr. Conrad Hawkins. Ausgerechnet bei ihm tritt der junge Arzt Dr. Devon Pravesh (Manish Dayal) seinen Job an. Und obwohl Conrad anscheinend alles besser weiß, hat auch er zu kämpfen - etwa gegen das moralisch zweifelhafte Gesundheitssystem, den untragbaren, aber von der Öffentlichkeit gefeierten Chefarzt Dr. Randolph Bell (Bruce Greenwood), die Zurückweisung seiner Ex-Freundin und gegen seine Schuldgefühle wegen eines Fehlers, den er nie wieder gutmachen kann.

In den USA verzeichnete "9-1-1" zuletzt mehr als elf Millionen Zuschauer, die zweite Staffel startet am kommenden Sonntag. "Atlanta Medical" erreichte immerhin mehr als sieben Millionen Zuschauer. Beide Serien sind im Original bei FOX zu sehen.

