Sat.1 zeigt erstmals eine Sport-Übertragung in Ultra-HD

© ProSiebenSat.1

Nachdem RTL schon Fußball und Formel 1 in Ultra-HD übertragen hat, setzt nun auch Sat.1 erstmals auf hochauflösenden Sport. Der für das kommende Wochenende angekündigt Kampfabend läuft zusätzlich auf dem Sender UHD1 von Astra.



19.09.2018 - 13:31 Uhr von Alexander Krei 19.09.2018 - 13:31 Uhr

Sat.1 wird am kommenden Wochenende erstmals eine Sport-Übertragung in Ultra-HD anbieten. Wenn Kickboxerin Marie Lang und Thaiboxer Michael Smolik am kommenden Samstag ihre WM-Gürtel verteidigen, sollen die Kämpfe nicht nur bei Sat.1 laufen, sondern parallel auch auf dem Astra-Sender UHD1 by HD+. Voraussetzung für den Empfang ist neben einem UHD-fähigen Fernseher auch ein HD+-Empfangsgerät.

Die Live-Übertragung des Box-Abends aus dem Münchner Circus Krone startet auf UHD1 übrigens bereits um 20:30 Uhr - und damit deutlich früher als in Sat.1, wo es erst um 23:00 Uhr losgehen wird. Der komplette Kampfabend wird darüber hinaus schon ab 18:00 Uhr auf ranFighting.de live gezeigt. Michael Smolik tritt im Rückkampf gegen Enver Slijvar an, Marie Lang bekommt es danach mit Rebeka Szendrei zu tun.

Teilen