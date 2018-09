"Die Höhle der Löwen": Auch gedruckt ein Erfolg

© Gruner + Jahr

Im Fernsehen läuft "Die Höhle der Löwen" auch in der fünften Staffel wie geschnitten Brot - und auch die erstmalige Verlängerung an den Kiosk hat funktioniert. Gruner + Jahr zeigt sich mit den Verkaufszahlen sehr zufrieden.



19.09.2018 - 14:11 Uhr von Uwe Mantel 19.09.2018 - 14:11 Uhr

Zur fünften Staffel brachte Gruner + Jahr erstmals auch ein Print-Magazin begleitend zur Gründershow "Die Höhle der Löwen" an den Start und zeigt sich damit sehr zufrieden. Nachdem die erste Rückmeldungen aus dem Handel vorliegen, prognostiziert man nun, dass über 120.000 Exemplare der Erstausgabe abgesetzt werden können. Hilfreich war dabei, dass das Magazin im Handel teils nicht nur bei den Presseregalen, sondern auch auf den Verkaufsinseln mit "Höhle-der-Löwen"-Produkten angeboten wurden.

"Es ist zu früh für eine endgültige Bilanz, aber diese Zahl freut uns sehr", sagt ‚Capital‘-Chefredakteur Horst von Buttlar, der mit einem Team aus ‚Capital‘- und ‚Business Punk‘-Redakteuren in Berlin das neue Magazin konzipiert hat. "Unser Konzept eines neuartigen Gründer-Magazins, das ganz neue Zielgruppen anspricht, scheint bei den Lesern und den Fans der Sendung anzukommen. Es ist großartig, dass wir in dem Segment derart viele neue Leser erschließen konnten." Eine zweite Ausgabe ist derzeit in Arbeit und soll am 13. November gegen Ende der Staffel erscheinen.



