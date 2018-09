EndemolShine-Übernahme: Endeavor tritt gegen ITV an

© Endemol Shine

In den nächsten ein bis zwei Monaten wird der Verkauf von EndemolShine nach Einschätzung von CCO Peter Salmon wohl abgeschlossen sein. Wie der "Daily Telegraph" berichtet, dürfte die Entscheidung zwischen ITV und Endeavor fallen.



19.09.2018 - 16:29 Uhr von Uwe Mantel 19.09.2018 - 16:29 Uhr

Bislang gehört die EndemolShine Group, eine der größten unabhängigen Produktionsfirmen, je zur Hälfte der Beteiligungsgesellschaft Apollo Global sowie 21st Century Fox. Die beiden wollen dem Vernehmen nach einen Kaufpreis jenseits der 2-Milliarden-Marke erzielen. Interessenten gab es viele, die meisten sind inzwischen aus dem Bieterverfahren aber offenbar ausgestiegen bzw. haben erst gar nicht daran teilgenommen, darunter die RTL Group mit ihrer Tochter Fremantle. Ein alternder Formatkatalog oder der durchaus beträchtliche Schuldenberg wurden als Gründe angeführt - und dass Channel 5 in Großbritannien gerade entschieden hat, "Big Brother" nicht fortzuführen, heizte das Interesse auch nicht unbedingt an.

Wie der "Daily Telegraph" am Mittwoch berichtet, sind noch zwei ernsthafte Interessenten übrig, die sich nun einen Bieterwettstreit liefern dürften: Zum Einen handelt es sich um ITV, zum anderen um Endeavor. ITV Studios ist in den vergangenen Jahren schon durch einige, auch größere Übernahmen gewachsen - etwa durch den Kauf von John de Mols Talpa. Von Anfang an galten sie als einer der heißesten Kandidaten für eine EndemolShine-Übernahme. Endeavor hingegen dürften eher wenige auf dem Zettel gehabt haben.

Endeavor ist eine US-Agentur, die unter anderem Schauspieler wie Ben Affleck, Hale Berry, Jessica Biel oder Kevin Bacon vertritt, zuletzt aber wie andere Konkurrenten auch stark zusätzlich in andere Bereiche expandiert hat, um mehr Teile der Wertschöpfungskette selbst abzugrasen. So übernahm man etwa IMG, das zahlreiche Sport-Events veranstaltet oder auch die Ultimate Fighting Championships. Als finanzkräftiger Investor steht die Private Equity-Firma Silver Lake hinter Endeavor.

