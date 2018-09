VoD-Dienst Pantaflix ab sofort auch auf spanisch verfügbar

© Pantaflix

Die deutsche VoD-Plattform Pantaflix ist nun auch in Mittel- und Südamerika gestartet und hat damit ein spanischsprachiges Angebot gelauncht. Pantaflix-CEO Stefan Langefeld spricht von einem "potenziellen Nutzerkreis" von 400 Millionen Menschen.



20.09.2018 - 10:50 Uhr von Timo Niemeier 20.09.2018 - 10:50 Uhr

In der öffentlichen Wahrnehmung spielt die deutsche VoD-Plattform Pantaflix, an der auch Schauspieler Matthias Schweighöfer beteiligt ist, bislang keine große Rolle. Die selbstgesteckten Ziele aber sind groß: Man wolle die "beste Seite weltweit" werden, auf der man Filme und Serien sehen könne. Zumindest die technische Reichweite kann man nun erhöhen: Pantaflix ist jetzt nämlich auch in Mittel- und Südamerika und damit auch mit einem spanischsprachigen Angebot gestartet.

In insgesamt 23 Ländern ist der Dienst jetzt neu verfügbar, darunter Chile, Mexiko und Brasilien. Der globale Rollout der Plattform schreitet damit weiter voran, inzwischen ist Pantaflix in 68 Ländern aktiv, darunter auch in den USA, Kanada, Australien, Südafrika und in weiten Teilen Europas. Durch das neue Angebote erhalte man nun Zugang zu 400 Millionen spanischsprachigen Menschen.

"Wir haben Pantaflix mit einer beeindruckenden Rollout-Geschwindigkeit in nun 68 Ländern der Erde verfügbar gemacht." erklärt Stefan Langefeld, CEO der Pantaflix AG. "Allein dieses Jahr haben wir zwei große Rollouts umgesetzt und sind stolz, zudem mit Spanisch eine komplett neue Sprachversion gelauncht zu haben. Eine Sprache, mit der wir uns einen potenziellen Nutzerkreis von 400 Millionen Menschen eröffnen. Mit diesem strategisch wichtigen Rollout markieren wir einen wichtigen Meilenstein. Weitere Territorien werden folgen, um unserem Anspruch gerecht zu werden, Menschen überall auf der Welt grenzenlos ihre Lieblingsinhalte zur Verfügung zu stellen."

