Achte "Walking Dead"-Staffel im Oktober täglich bei RTL II

In einigen Tagen startet in den USA die neunte Staffel der Zombie-Serie "The Walking Dead", diese wird kurz danach auch im deutschen Pay-TV bei Fox laufen. Die achte Staffel der Serie ist im Oktober erstmals bei RTL II im Free-TV zu sehen.



20.09.2018 - 11:27 Uhr von Timo Niemeier 20.09.2018 - 11:27 Uhr

RTL II hat die Free-TV-Ausstrahlung der achten "The Walking Dead"-Staffel angekündigt. Dabei setzt man auf die gleiche Strategie wie im vergangenen Jahr: Die 16 Folgen sind ab dem 12. Oktober immer am späten Abend gegen 23 Uhr zu sehen. RTL II setzt auf Doppelfolgen und eine tägliche Ausstrahlung. So war man auch bei Staffel sieben vorgegangen und erzielte damit im Schnitt 7,7 Prozent Marktanteil - damit konnte ein langer Abwärtstrend gestoppt werden.

In der achten Staffel findet das Duell zwischen Rick und Negan seinen Höhepunkt, der Krieg zwischen den Saviors und den Bewohnern von Hiltop und dem Kingdom beginnt. In den USA werden die neuen Folgen der neunten Staffel bereits am dem 7. Oktober zu sehen sein, Fox zeigt diese Folgen wie immer kurz nach der US-Premiere auch in Deutschland.

"The Walking Dead" ist noch immer ein großer Erfolg für AMC, die Reichweiten sind zuletzt aber regelrecht eingebrochen. Die achte Staffel war in den USA die schwächste seit Staffel zwei. Hinzu kommt die Tatsache, dass auch immer mehr Kritiker ihren Unmut über den Fortgang der Serie äußern. Gut möglich, dass sich der Niedergang der Serie ab Oktober fortsetzt. Ob das gesunkene Interesse auch Auswirkungen auf die Free-TV-Ausstrahlung bei RTL II haben wird, wird man spätestens ab Mitte Oktober sehen.

