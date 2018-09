Sky will Kunden für Streaming-Ausfälle entschädigen

© Sky

Am Mittwoch kam es beim Champions-League-Auftakt der Bayern zu Ausfällen bei den Streamingdiensten Sky Go und Sky Ticket. Der Sender entschuldigt sich nun und kündigt an, die betroffenen Kunden entschädigen zu wollen.



20.09.2018 - 11:58 Uhr von Timo Niemeier 20.09.2018 - 11:58 Uhr

Zum wiederholten Mal hatte Sky am Mittwoch mit technischen Problemen zu kämpfen. Während die Bayern in der Champions League ihr erstes Spiel gegen Benfica Lissabon bestritten, funktionierten Sky Go und Sky Ticket bei vielen Kunden nicht. Einige Betroffene machten via Twitter ihrem Unmut Luft. Noch während der laufenden Partie erklärte der Sender, dass man an den Problemen arbeite - doch bei vielen Kunden blieb der Bildschirm bis zum Abpfiff schwarz. Die klassische TV-Übertragung war von den Problemen nicht betroffen.

Nun hat sich Sky für die Probleme bei Sky Go und Sky Ticket entschuldigt. Gegenüber DWDL.de sagt ein Sendersprecher: "Wir bedauern sehr, dass einige Kunden gestern Abend Probleme beim Empfang von Sky über Sky Go und Sky Ticket auf Desktop- und Mobilgeräten hatten. Wir entschuldigen uns dafür." Die betroffenen Kunden sollen nun eine Entschädigung erhalten. "Wir werden alle betroffenen Kunden, die ein Sky Ticket gebucht haben, entschädigen."

Wie genau die Entschädigung aussieht, ist derzeit noch nicht klar. "Wir arbeiten gerade an einer fairen Lösung für unsere Kunden und werden diese zeitnah auf unseren Kommunikationskanälen bekannt geben", so der Sky-Sprecher. Besonders ärgerlich für Sky: Bereits Anfang August hatte es bei Sky Go und Sky Ticket Probleme gegeben, damals startete die 2. Liga in die neue Saison - eine Entschädigung gab es jedoch nicht. Beim Konkurrenten DAZN, das am Mittwoch ebenfalls die Champions League übertrug, gab es dagegen keine Probleme.

