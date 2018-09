3sat stellt sein vierteljährliches Print-Magazin ein

© 3sat

Die vergangene Woche erschienene Ausgabe des "3sat TV- & Kulturmagazins", in dem 3sat vier Mal im Jahr Programmhöhepunkte vorgestellt hat, war zugleich auch die letzte. Gestartet war das Magazin 2005, seit 2011 war es auch am Kiosk erhältlich



Das gedruckte "3sat TV- & Kulturmagazin" ist Geschichte: Die in der vergangenen Woche erschienene Ausgabe 4/2018, die sich mit den Programm-Highlights des Senders aus den Monaten Oktober bis Dezember beschäftigt, war zugleich die letzte. In einem Brief an die Abonnenten schreibt 3sat-Koordinatorin Natalie Müller-Elmau, dass man das Heft gerne weiter produziert hätte, "doch die Herstellung eines gedruckten Programmheftes bindet in hohem Maße Arbeitskraft und wird dabei der heutigen Dynamik des Programms nicht gerecht". Problematisch seien dabei nicht zuletzt die großen zeitlichen Vorläufe angesichts der vierteljährlichen Erscheinungsweise.

3sat hatte das Magazin 2005 gestartet, seit 2011 war es nicht nur im Abo, sondern auch im Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel erhältlich. Der Kaufpreis lag bei 2,50 Euro pro Heft bzw. im Abo 9 Euro im Jahr. Die Auflage schwankte zuletzt zwischen 25.000 und 27.000 Exemplaren. In einem Programm-Planer wurden für jeden Tag Programm-Highlights vorgestellt, weitere Themen aus dem Programm wurden in Hintergrundartikeln aufbereitet. Ingesamt umfasste das Magazin zuletzt 66 Seiten.

Als Ersatz für das Print-Magazin wird 3sat im Januar einen wöchentlichen, multimedialen Newsletter starten, der über das Programm der jeweils folgenden Woche informiert. Zudem verweist der Sender auf sein Online-Angebot, das man in den kommenden Monaten noch ausbauen wollen.

