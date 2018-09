Panne: Sky zeigte in Österreich zwei CL-Spiele zu viel

© Sky

Der erste Spieltag der Champions League ist vorbei und bei Sky hatte man alle Hände voll zu tun. Es gab nicht nur Probleme mit Sky Go und Sky Ticket, in Österreich konnten einige Nutzer am Dienstag und Mittwoch versehentlich zwei Einzelspiele sehen - obwohl Sky eigentlich nur eins zeigen darf.



20.09.2018 - 16:50 Uhr von Timo Niemeier 20.09.2018 - 16:50 Uhr

Die Champions League ist seit dieser Woche nur noch bei Sky und DAZN zu sehen. Welche Spiele wo zu sehen sind, haben die beiden Unternehmen schon Anfang des Monats ausgemacht. "Ich habe das Gefühl, dass alle Interessenten es verstanden haben", sagte Sky-Sportchef Roman Steuer vor wenigen Tagen im DWDL.de-Interview auf die Frage, ob nun alle Zuschauer wissen würden, wo die Begegnungen gezeigt werden. Richtig kompliziert wird es für die Kommunikatoren von Sky und DAZN allerdings, wenn es um den österreichischen Markt geht. Dort zeigen beide nämlich jeweils andere Spiele.

Konkret hat sich Sky hier am Dienstag nicht für das Spiel BVB gegen Brügge entschieden, sondern lieber das Match zwischen Liverpool und Paris gezeigt. Am Mittwoch wählte man Madrid gegen Rom, bei Sky in Deutschland lief das Bayern-Spiel gegen Lissabon. Im Umkehrschluss heißt das: Wer die deutschen Spiele in Österreich sehen wollte, brauchte DAZN. Nun ist es bei Sky Österreich aber am ersten Spieltag zu einer kuriosen Panne gekommen. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch konnten einige Nutzer von Sky Ticket jeweils zwei Einzelspiele sehen - und damit eins mehr als es die Vereinbarung mit DAZN vorsieht.



Konkret lief an beiden Tagen auf Sky Sport Austria HD das Spiel, das sich Sky für Österreich ausgesucht hatte. Zeitgleich war für die Nutzer auch der Sender Sky Sport 2 freigeschaltet, auf dem das jeweilige Spiel lief, das man sich für Deutschland gesichert hatte. Sky Österreich bestätigte am Donnerstag eine DWDL.de-Recherche: "Die Option zur Nutzung beider Feeds bestand für eine sehr kleine Gruppe von Sky-Ticket-Kunden. Aktuell arbeiten wir an der Behebung. Wir sind zuversichtlich, bis zum nächsten Spieltag der UEFA Champions League eine Lösung hierfür umzusetzen."

Wie viele Nutzer genau von der Panne betroffen waren, ist nicht klar. Viele scheinen es aber nicht gewesen zu sein: In den sozialen Netzwerken und in den einschlägigen Foren wurde vor allem hitzig darüber diskutiert, weshalb sich Sky in Österreich andere Spiele aussucht als in Deutschland. Dennoch ist es natürlich eine unangenehme Panne für Sky, besitzt man doch schließlich nur das Recht, ein Einzelspiel pro Tag zu zeigen. DAZN, das alle anderen Spiele live überträgt, hatte damit zumindest am ersten Spieltag der Champions League in Österreich überraschende Konkurrenz. Normalerweise wird Sky Sport 2 in Österreich um 20:45 Uhr, und damit kurz vor dem Anpfiff, abgeschaltet. So verfährt man im umgekehrten Fall in Deutschland auch mit Sky Sport Austria HD.

Es war nicht die einzige Panne für Sky zum Champions-League-Auftakt: Am Mittwoch hakten Sky Go und Sky Ticket bei einigen Kunden. Der Sender entschuldigte sich bereits für die Aussetzer und erklärte, man wolle die betroffenen Kunden entschädigen (DWDL.de berichtete).

