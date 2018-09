Österreichisches "Vice" hat wieder eine Redaktionsleiterin

© Vice Media

Aus Protest gegen die einheitliche Führung aus Deutschland heraus hat die österreichische "Vice"-Redaktion zuletzt geschlossen gekündigt. Nun kommt mit Alexandra Stanić eine neue Redaktionsleiterin, außerdem gibt es weitere Neuzugänge.



Nach dem geschlossenen Abgang der kompletten "Vice"-Redaktion in Österreich (DWDL.de berichtete), formiert sich das Team in Wien nun neu. Wie die junge Medienmarke am Donnerstag bekanntgegeben hat, wird Alexandra Stanić ab Oktober neue Redaktionsleiterin von "Vice" in Österreich. Sie soll, unter der Leitung der deutschen Chefredakteurin Laura Himmelreich, die Marke in Österreich künftig prägen und voranbringen.

Neben Stanić gibt es noch weitere Neuzugänge beim österreichischen "Vice", auch Christoph Benkeser und Magdalena Berger gehören künftig zur Redaktion. Benkeser wird Redakteur bei Noisey, Berger wird Staff Writerin bei vice.com. Weitere Neubesetzungen in der Redaktion sollen in den kommenden Monaten folgen.

Laura Himmelreich sagt zur Neuaufstellung in Österreich: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Alexandra diese wichtige Position so schnell und vor allem so hochkarätig besetzen konnten. Als Chefreporterin bei ‘Biber’ hat sie bewiesen, dass sie eine großartige, exzellent vernetzte Journalistin ist. In ihren eigenen sozialen Netzwerken zeigt sie jeden Tag, dass sie mit relevanten Themen eine junge Zielgruppe erreicht und berührt. Ihre journalistische Leidenschaft wird ‘Vice’ in Österreich maßgeblich prägen."

Stanić selbst sagt zu ihrem neuen Job: "‘Vice Österreich’ wird die heimische Medienlandschaft weiterhin aufmischen: Wir werden provozieren, kritisieren und unsere Leser und Leserinnen dazu anregen, gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen – ohne dabei überheblich zu sein. Das werden wir mit Texten und Videos schaffen, die es so sonst nirgends zu gibt. Wir werden unkonventionelle Zugänge finden, gut und fundiert recherchieren, die Lebenswelt unserer Leserschaft widerspiegeln und Missstände aufzeigen. Dabei werden wir nicht vergessen, auch zu unterhalten und selbstironisch zu sein."

