"Weingut Wader" öffnet bald im Ersten seine Pforten

© ARD Degeto/U5 Filmproduktion/Johannes Krieg

Das Erste startet Anfang November eine neue Reihe am Freitagabend. In "Weingut Wader" spielt Henriette Richter-Röhl eine Winzerin, die Juniorchefin viel einstecken musste. An ihrer Seite ist unter anderem Max von Pufendorf zu sehen.



23.09.2018 - 21:07 Uhr von Alexander Krei 23.09.2018 - 21:07 Uhr

Schauspielerin Henriette Richter-Röhl, die einst in der ersten Staffel der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" die Hauptrolle übernahm, wird demnächst in einer neuen Film-Reihe im Ersten zu sehen sein. In "Weingut Wader" schlüpft Richter-Röhl in die Rolle der Pfälzer Bio-Winzerin Anne Wader, die einem alten Familiengeheimnis auf die Spur kommt und erkennen muss, dass ein folgenschwerer Fehltritt aus der Vergangenheit die gesamte Familie bis in die Grundfesten erschüttert.

Alleine kämpft sie gegen die egoistischen Interessen ihrer Angehörigen, gespielt von Leslie Malton und Max von Pufendorf, und die Übernahme durch den Erzfeind ihres Vaters. Ein Lichtblick in dem Intrigenspiel ist ein Jugendschwarm, gespielt von Sebastian Fräsdorf, der nach vielen Jahren in der Fremde wieder in die Heimat zurückkehrt. Die erste Folge der neuen von U5 Filmproduktion produzierten Reihe ist am Freitag, den 2. November um 20:15 Uhr zu sehen.

