Sylvie Meis kündigt Klage gegen ProSieben an

© MG RTL D / Stephan Pick

Weil Sabia Boulahrouz in der ProSieben-Sendung "Global Gladiators" Andeutungen machte, Sylvie Meis habe ihre Brustkrebserkrankung erfunden, will diese nun auch gegen den Sender vorgehen und kündigt eine Klage an.



24.09.2018 - 12:50 Uhr von Timo Niemeier 24.09.2018 - 12:50 Uhr

Aus Quotensicht ist die zweite Staffel von "Global Gladiators" für ProSieben noch kein Erfolg, für Schlagzeilen sorgt die Show aber allemal. Sabia Boulahrouz, ehemals beste Freundin von "Supertalent"-Jurorin Sylvie Meis, hat in einer Ausgabe des Formats erklärt, sie kenne keine Person, die Brustkrebs hatte. Außerdem sagte sie: "Einige Menschen gehen sogar so weit, eine Krankheit zu erfinden, um davon zu profitieren."

Der Name Sylvie Meis fällt in der Sendung nicht, zudem ist der Beitrag mehrfach geschnitten. Aber nach den vielen Schlagzeilen rund um die beiden Frauen scheint klar zu sein, wen Boulahrouz meint. Laut Aussage von Meis in der "BamS" hat Boulahrouz mittlerweile auch eine einstweilige Verfügung abgegeben. Weil sie sich aber nicht öffentlich entschuldigen will und einen Betrag an DKMS Life spenden will, will sie nun vor Gericht ziehen.

Gegenüber der "BamS" kündigt Meis darüber hinaus auch eine Klage gegen ProSieben an. "Sie haben üblen und unmenschlichen Behauptungen eine Plattform gegeben", so die Moderatorin. Gegenüber DWDL.de äußert sich ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer dazu kurz und knapp und erklärt: "Es ist keine Klage von Frau Meis bei ProSieben eingegangen."

Teilen