Joko & Klaas gründen neue Produktionsfirma Black Flamingo

© ProSieben/Marco Justus Schöler

Bye bye Florida TV: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gründen die Black Flamingo GmbH. Die Geschäftsführung der neuen Produktionsfirma übernehmen Creative Director Thomas Schmitt und Arne Kreutzfeldt, der von Tower Productions kommt. Es soll ein fliegender Wechsel werden, auch für die Shows der Beiden.



25.09.2018 - 13:00 Uhr von Thomas Lückerath 25.09.2018 - 13:00 Uhr

Ein offenes Geheimnis der vergangenen Monate ist nun Gewissheit: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf trennen sich vom langjährigen Partner Endemol Shine Germany (ESG), um ihren eigenen Weg zu gehen. Im Dezember 2011 - gerade war „neoParadise“ bei ZDFneo gestartet - hatten die beiden Moderatoren gemeinsam mit Endemol die Produktionsfirma Florida TV gegründet, um auch unternehmerisch, zumindest mit 49 Prozent, an den gemeinsamen TV-Aktivitäten beteiligt zu sein. Zum 1. Januar 2019 gehen Winterscheidt und Heufer-Umlauf nun noch einen Schritt weiter - und wechseln zur eigenen Produktionsfirma Black Flamingo.

Über den Autor

Thomas Lückerath ist Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Hatte schon viereckige Augen, bevor es Bingewatching gab. Liebt Serien, das Formatgeschäft und das internationale TV-Business. Ist mehr unterwegs als am Schreibtisch. E-Mail an Thomas Lückerath

@lueckerath bei Twitter

Teilen

Geschäftsführer des neuen Unternehmens werden der bisherige Creative Director von Florida TV, Thomas Schmitt, und Arne Kreutzfeldt, aktuell noch bis 31. Oktober Geschäftsführer bei Tower Productions. Zum 1. Januar 2019 soll Black Flamingo neben „Late Night Berlin“ auch die Produktion der weiteren Shows wie „Das Duell um die Welt“ und „Die Beste Show der Welt“ sowie alle zukünftigen non-fiktionalen Projekte der Moderatoren Heufer-Umlauf und Winterscheidt übernehmen. Darüber hinaus werden auch die Bereiche Reklame & Digitales eine wichtige Rolle im Portfolio der Black Flamingo GmbH spielen. Es soll ein fliegender Wechsel werden: Ein Großteil der bisherigen Mitarbeiter wechselt gleich mit, um die Kontinuität zu sichern.„Wie jeder weiß, sammle ich Firmen wie andere Leute Sanifair-Bons in alten Hosentaschen, daher sehe ich auch in diesem Fall keinen Grund für unnötigen Pessimismus. Arne und Thomas kenne ich aus der Flughafen-Lounge, dort machen sie immer einen sehr aufgeräumten Eindruck“, erklärt Joko Winterscheidt. „Wir werden mit der ‚Black Flamingo’ ein verlässlicher Garant in den Bereichen: Sehr guter Content, beeindruckende Umsetzung & Wohlfühlatmosphäre am Set.“ Klaas Heufer-Umlauf ergänzt: „Unsere größte Aufgabe wird es zunächst sein, einen ausgemachten Kacknamen wie ‚Black Flamingo’ mit Würde, Esprit und Professionalität aufzuladen. Wenn diese Mammutaufgabe geschafft ist, sollte uns ein jahrzehntelanger Erfolg leicht von der Hand gehen.”Am Dienstagvormittag wurde die Belegschaft der Florida TV in Berlin sowie der Endemol Shine Germany in Köln offiziell informiert. Dass die beiden Fernsehmacher auf dem Absprung waren, wurde schon länger in der Branche kolportiert. Das Ziel war jedoch unklar. Vermutet wurde lange, dass Banijay ein möglicher neuer Partner sein könnte, wo mit Arno Schneppenheim heute der langjährige Florida TV-Geschäftsführer agiert. Nach DWDL.de-Informationen steht derzeit jedoch weder Banijay noch ein anderes großes Produktionshaus dahinter.Für Endemol Shine Germany ist der Abschied von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zweifelsohne ein Verlust. Allerdings ist bei dem Kölner Produktionshaus auch schon seit einiger Zeit eine grundsätzliche Kehrtwende zu beobachten: Nach Jahren der Auslagerung einzelner Genres in diverse Joint Ventures, konzentriert sich ESG inzwischen wieder mehr auf Produktionen unter eigener Flagge. Magnus Kastner, seit Juni neuer CEO von Endemol Shine Germany, kommentiert die Trennung mit den Worten: „Wir hatten acht großartige gemeinsame Jahre, in denen Joko & Klaas mit ihrem Team das Fernsehen ein Stück weit revolutioniert haben. Wir wünschen Joko, Klaas, Arne und Thomas und dem gesamten Team viel Erfolg für die Black Flamingo.“