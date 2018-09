"Purpurne Flüsse": Neuverfilmungen ab November im ZDF

© ZDF/Jo Voets

Aus dem Bestseller "Die purpurnen Flüsse" entstanden einst schon zwei Kinofilme mit Jean Reno, nun kommen noch vier weitere Fernsehfilme hinzu. Das ZDF zeigt die deutsch-französische Koproduktion am Montagabend.



25.09.2018 - 15:44 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2018 - 15:44 Uhr

Das ZDF hat einen Sendetermin für die Reihe "Die purpurnen Flüsse" gefunden: Am Montag, dem 5. November feiert die erste der vier Neuverfilmungen "Melodie des Todes" ihre Premiere um 22:15 Uhr auf dem klassischen Montagskino-Sendeplatz. In den darauffolgenden Wochen folgen dann auf dem gleichen Sendeplatz "Tag der Asche", "Kreuzzug der Kinder" und "Die letzte Jagd". Die Neuverfilmungen entstanden als deutsch-französische Koproduktion nach einer Idee und den Original-Drehbüchern von Jean-Christophe Grangé.

Grangé griff dabei auf die Charaktere seines berühmtesten Romans "Die purpurnen Flüsse" zurück, der im Jahre 2000 von Regisseur Mathieu Kassovitz auf die Kinoleinwand gebracht wurde. Jean Reno verkörperte damals den charismatischen Pariser Polizisten Pierre Niémans. In den Neuverfilmungen tritt nun Oliver Marchal in seine Fußstapfen. Mit coolem Understatement spielt er den Großstadt-Cop Niémans, der in der französischen Provinz mit äußerst bizarren Mordfällen konfrontiert wird.

Kommissar Niémans und seine Kollegin Camille Delauney, gespielt von Erika Sainte, werden immer dann an den Schauplatz eines Verbrechens beordert, wenn es sich um besonders bizarre Mordfälle handelt. Sie sollen den Behörden vor Ort mit Rat und Tat zur Seite stehen, doch die Pariser Ermittler arbeiten am liebsten zu zweit, übernachten gerne am Ort ihrer direkten Mordermittlung und nerven Zeugen, Tatverdächtige und ihre Kollegen in der Provinz mit hintersinnigen Fragen und unbequemen Wahrheiten.

Gefördert wurde das Projekt, das in Zusammenarbeit von Storia Television, dem deutschen Koproduzenten Maze Pictures, dem französischen Fernsehsender France 2 und ZDF / ZDF Enterprises entstand, übrigens vom deutsch-französischen TV-Development Fonds, der mit 200.000 Euro pro Jahr ausgestattet ist. Dort läuft derzeit noch bis zum 15. Oktober die Einreichungsfrist für neue Projekte. Für den Fonds arbeiten der FilmFernsehFonds Bayern, die Film- und Medienstiftung NRW, die MFG Filmförderung Baden-Württemberg sowie das französische Centre national du cinéma zusammen.

