Vox zeigt Dokureihe über Kelly Family ab Mitte Oktober

Der Montag wird bei Vox demnächst musikalisch: Ab Mitte Oktober zeigt man die Dokureihe "Ein Sommer mit der Kelly Family", in der man in jeder Folge ein Mitglied der Familie porträtiert. Danach beschäftigt sich Vox mit Künstlern, die die Welt bewegten.



25.09.2018

Vox hat verraten, wann es die im Sommer angekündigte Dokureihe über die Kelly Family ins Fernsehen schafft. Die sechs einstündigen Ausgaben von "Ein Sommer mit der Kelly Family" sind ab dem 15. Oktober immer montags um 21:15 Uhr zu sehen. In jeder Folge steht ein anderes Mitglied der Band im Mittelpunkt, porträtiert werden Patricia, Kathy, John, Jimmy, Joey und Angelo. Es geht um den Alltag der verschiedenen Familienmitglieder und ihre Karrieren. Unter anderem wird die Kelly Family auch bei ihrer Comeback-Tour begleitet. Kommentiert werden die Folgen von den jeweils anderen Geschwistern.

Die Kelly-Family-Dokureihe hatte Vox bereits im Sommer angekündigt. Ende des vergangenen Jahres beschäftigte sich der Sender am Samstagabend in einer vierstündigen Doku mit der Familie und fuhr damit äußerst gut. 2,15 Millionen Menschen schalteten ein, das waren die meisten Zuschauer, die Vox mit einer seiner Samstags-Dokus jemals erreichen konnte. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei sehr guten 9,7 Prozent.

Am 15. Oktober startet Vox um 22:15 Uhr darüber hinaus aber noch ein weiteres, musikalisches Format. In der Doku-Reihe "Künstler, die die Welt bewegten", geht es um Kim Wilde, Anastacia, Al Bano, Romina Power, Rick Astley, Tokio Hotel und Andrea Bocelli. In jeder der sechs einstündigen Folgen wird ein Künstler bzw. eine Band porträtiert, in exklusiven Interview erzählen die Musiker ihre Geschichten. Hinzu kommen Wegbegleiter und Zeitzeugen, die über die Künstler sprechen.

Um 20:15 Uhr setzt Vox ab Mitte Oktober auf Mallorca-Specials von "Goodbye Deutschland". Derzeit laufen am Montagabend noch "Unsere Schule" und "Eine Nacht mit dem Ex", beide Formate mussten zuletzt aber empfindliche Quotenverluste hinnehmen. Erst in dieser Woche fielen sie auf neue Tiefstwerte (DWDL.de berichtete).

