"Chris & Mäx" motzen bei DMAX Oldtimer wieder auf

© DMAX

Als "klassisches Schrauberformat mit regionalem Flair" beschreibt DMAX seine neueste Eigenproduktion, die im November erstmals auf Sendung geht. Darin kümmern sich zwei "Vollblut-Schrauber" um ausrangierte Autoklassiker.



26.09.2018 - 10:10 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2018 - 10:10 Uhr

Der Männersender DMAX will seine Kernzielgruppe mit Oldtimer-Schmuckstücken für sich gewinnen: Am 5. November feiert die neueste Eigenproduktion des Discovery-Senders unter dem Titel "Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten". Chris & Max werden als "Vollblut-Schrauber" beschrieben, die beide die Werkstatt Kubicki Motors im Herzen von München betreiben und sich dort um das Aufmöbeln ausrangierter Autoklassiker kümmern.

Erst erstehen die beiden alte Autos und verpassen ihnen anschließend in ihrer hippen Werkstatt einen neuen Look. Dabei kommen nicht nur amerikanische Kultautos auf die Hebebühne, sondern auch deutsche Legenden und italienische Sportwagen. Die beiden legen dabei ein unterschiedliches Temperament an den Tag: Wärend Chris bei einem Problem schonmal gehörig der Kragen platzen kann, hat Mäx auch dann noch einen lockeren Spruch auf den Lippen und präsentiert originelle Lösungen, so DMAX in der Beschreibung der Sendung.

Acht Folgen des Formats hat DMAX von Janus TV produzieren lassen, in denen jeweils ein Autoklassiker wieder hergerichtet und anschließend weiterverkauft wird. Tipps und Tricks der beiden Profis für den Nutzwert-Charakter dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Teilen