RTL II: "Love Island"-Wiederholungen räumen die Primetime

© RTL II

Die zweite Staffel von "Love Island" ist für RTL II verlässlich ein voller Erfolg am späteren Abend. Ausgerechnet die Wiederholungen schickte RTL II aber schon ab 20:15 Uhr auf Sendung. Damit ist nun Schluss.



26.09.2018 - 08:43 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2018 - 08:43 Uhr

Mit bislang im Schnitt über 9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die zweite Staffel von "Love Island" für RTL II ein voller Erfolg. Zum Vergleich: Die erste Staffel hatte im vergangenen Jahr im Schnitt noch weniger als 6 Prozent erreicht. Bei RTL II darf man also vollauf zufrieden sein - nur einen kleinen Wermutstropfen gibt es: Die Idee, alle Folgen der Woche am Samstag - dem einzigen Tag ohne frische Episode - bereits ab 20:15 Uhr zu wiederholen, entpuppte sich als Fehlschlag.

In der vergangenen Woche startete RTL II mit miserablen 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in den Abend. Zwar ging es im Lauf des Abends langsam bergauf, doch selbst nach Mitternacht wurde der Senderschnitt nicht erreicht. Nun zieht RTL II Konsequenzen, um am kommenden Samstag zumindest das Schlimmste zu verhindern. Um 20:15 Uhr schiebt RTL II nun zunächst den Film "Was Frauen wollen" ein. Wer die "Love Islang"-Folgen der Woche nachholen will, hat trotzdem ab 22:50 Uhr noch die Möglichkeit. Aufgrund des späten Anfangs startet die letzte Folge dann allerdings erst um 4:30 Uhr nachts.

Teilen