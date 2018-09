"Das Hohe Haus": Phoenix zeigt Bundestags-Langzeitdoku

© Phoenix

Knapp ein Jahr nachdem der neue Bundestag nach der Wahl zu seiner konstituierenden Sitzung erstmals zusammentrat, zeigt Phoenix die Langzeit-Doku "Das hohe Haus". Darin wurden Müllers aus allen Fraktionen übers Jahr begleitet.



26.09.2018 - 14:31 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2018 - 14:31 Uhr

Am 24. Oktober 2017 trat der Deutsche Bundestag zur konstituierenden Sitzung zum ersten Mal nach der Bundestagswahl zusammen. Knapp ein Jahr später blickt Phoenix am 18. Oktober nun mit einem Themenabend auf die zurückliegenden Monate unter dem Motto "Parlamentarismus und Demokratie in schwierigen Zeiten" zurück. Herzstück des Abends ist die Langzeitdokumentation "Das Hohe Haus" über die parlamentarische Arbeit.

In der 45-minütigen Dokumentation um 20:15 Uhr nimmt Phoenix die ersten Monate dieser besonderen 19. Legislaturperiode, in der lange keine Regierung zustande kam, die AfD erstmals in den Bundestag einstieg und die Macht der Volksparteien bröckelt, genauer unter die Lupe. Wie verändert sich der Ton im Parlament? Funktionieren eingeübte Rituale noch? Wie sicher stehen die Grundpfeiler der Republik? Ist die Demokratie gar in einer Krise?

Ein Jahr lang haben die Filmemacher Lars Seefeldt und Bernd Benthin Bundestagsabgeordnete aus jeder der sechs Fraktionen in allen Lebenslagen begleitet - gemeinsames Erkennungsmerkmal: der Nachname Müller. Entstanden sind überraschende Einblicke in die deutsche Politik und den Berliner Regierungsalltag. Wolfgang Schäuble, Alice Weidel, Thomas Oppermann und Claudia Roth schildern darüber hinaus in Interviews, wie sie das erste Jahr dieser Wahlperiode erleben und skizzieren ihre Erwartungen für die Zukunft des deutschen Parlaments.

Abgeschlossen ist das Projekt damit noch nicht, im Herbst 2019 soll die Dokumentation als dann 90-minütiger Dokumentarfilm fortgesetzt werden.

Teilen