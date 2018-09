Sky: Der nächste Pop-up-Sender widmet sich Harry Potter

© Sky

Sky wandelt Sky Cinema Hits HD im November für 17 Tage in Sky Cinema Harry Potter HD um. Der Sender zeigt dann rund um die Uhr nur Harry-Potter-Filme. Anlass ist der Kinostart von "Phantastische Tierwesen: Grindewalds Verbrechen"



26.09.2018 - 14:42 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2018 - 14:42 Uhr

Wer sich nochmal alle Harry-Potter-Filme zu Gemüte führen will, der ist im November bei Sky an der richtigen Adresse. In der Zeit vom 2. bis 18. November wandelt Sky nämlich Sky Cinema Hits HD in Sky Cinema Harry Potter HD um. Siebzen Tage lang gibt's dann rund um die Uhr alle bisher erschienenen Filme des Fantasy-Epos zu sehen. Von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ und „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ über „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ und „Harry Potter und der Feuerkelch“ bis hin zu „Harry Potter und der Orden des Phönix“, „Harry Potter und der Halbblutprinz“ und den beiden Teilen von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes". Dazu kommt noch "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind".

Anlass für die Aktion ist der Kinostart von "Phantastische Tierwesen: Grindewalds Verbrechen". Michaela Tarantino, Vice President Film, Sky Deutschland: “Der November wird bei Sky magisch! Auf ‚Sky Cinema Harry Potter HD‘ zeigen wir alle bisherigen Hits der Wizarding World von Harry Potter mit Harry, Ron, Hermine und jetzt auch Newt rund um die Uhr auf einem eigenen Sender. Alles auch auf Abruf und in UHD. Das gibt es nur bei Sky."

