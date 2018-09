One macht Kochshow mit Caroline Frier und Abdelkarim

© One

Beim ARD-Sender One arbeitet man gerade an einer Eigenproduktion. In der Comedy-Kochshow "Comedy Cuisine" begrüßen Caroline Frier und Abdelkarim verschiedene Gäste, die um die Wette kochen und sich in Spielen duellieren müssen.



27.09.2018 - 11:49 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2018 - 11:49 Uhr

Normalerweise laufen bei One Formate, die schon vor Jahren im Ersten oder anderen Dritten zu sehen waren. Eigenproduktionen sind eher die Ausnahme, nun arbeitet man aber an einer Comedy-Kochshow, in der Caroline Frier und Abdelkarim zu sehen sein werden. "Comedy Cuisine" heißt das Format, von dem Ende Oktober sechs Ausgaben in Köln aufgezeichnet werden.

Frier und Abdelkarim agieren in der Show als Gastgeber und treten gegeneinander an. Aber nicht sie sind es, die in einen Koch-Wettstreit treten, sondern ihre bekannten Gäste. Die müssen am Herd zeigen, was sie können, und zusätzlich verschiedene Spiele absolvieren. So will man herausfinden, welcher der beiden Gastgeber den besseren Gast hat. Hinzu kommen Überraschungsgäste und diverse Show-Einlagen. Am Ende darf das Publikum im Studio mitentscheiden, wer den Comedy-Kochwettbewerb gewinnt. Produziert wird "Comedy Cuisine" von der Paloma Pictures, die zur Leitwolf TV- und Filmproduktion gehört.

Teilen