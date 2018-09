Schnelles Ende für "Unsere Schule" und "Nacht mit dem Ex"

© MG RTL D / Andreas Friese

Vox reagiert auf die massiv gesunkenen Quoten seiner neuen Doku-Formate "Unsere Schule" und "Eine Nacht mit dem Ex". Abgesetzt werden die Sendungen zwar nicht, allerdings drückt der Sender kurz vor dem Schluss schneller auf die Tube.



27.09.2018

Vox drückt bei seinen neuen Dokusoaps am Montagabend auf die Tube und wird sowohl "Unsere Schule" als auch "Eine Nacht mit dem Ex" eine Woche früher zu Ende bringen als zunächst geplant. Am kommenden Montag zeigt der Sender von beiden Formaten jeweils zwei Folgen am Stück: Los geht es wie gehabt mit "Unsere Schule", ehe ab 22:15 Uhr die beiden noch ausstehenden Folgen von "Eine Nacht mit dem Ex" gezeigt werden.

Der Kölner Privatsender reagiert mit dem Schritt auf die zuletzt deutlich gesunkenen Quoten. Beide Sendungen haben ihre Quoten seit ihrem Start Anfang September mehr als halbiert. Mit jeweils über acht Prozent Marktanteil gestartet, lagen "Unsere Schule" und "Eine Nacht mit dem Ex" in dieser Woche bei weniger als vier Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Durch die Programmänderungen muss in der nächsten Woche die eigentlich für 22:15 Uhr geplante Folge von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" weichen. Dafür gibt es eine Woche später bereits um 20:15 Uhr eine neue Folge der Dokusoap zu sehen. Ab dem 15. Oktober geht es dann wie geplant weiter - dann finden mit "Ein Sommer mit der Kelly Family" und "Künstler, die die Welt bewegten" zwei weitere Neustarts den Weg ins Vox-Programm.

