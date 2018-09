Zwei neue Sprecherinnen fürs "Wort zum Sonntag"

© ARD

Im kommenden Jahr werden zwei neue Sprecherinnen im "Wort zum Sonntag" zu sehen sein. Die Pfarrerinnen sind in Mannheim und Fürth tätig, im Gegenzug werden zwei Gesichter der ARD-Kirchensendung noch in diesem Jahr aufhören.



27.09.2018 - 19:58 Uhr von Alexander Krei 27.09.2018 - 19:58 Uhr

Das "Wort zum Sonntag" ist die zweitälteste Sendung im Ersten. Demnächst müssen sich die Zuschauer auf zwei neue Sprecherinnen einstellen: Wie am Donnerstag bekannt wurde, werden die Pfarrerinnen Ilka Sobottke und Stefanie Schardien ab 2019 regelmäßig in der am späten Samstagabend ausgestrahlten Kirchensendung zu sehen sein.

Ilka Sobottke wird ihr erstes "Wort zum Sonntag" am 23. März sprechen und die Nachfolge von Alfred Buß antreten, der sich am 22. Dezember verabschiedet. Sie studierte in Heidelberg und Rom und absolvierte ihr Vikariat im Hochschwarzwald sowie in Neapel. Seit 1999 ist sie mitten in Mannheim als Pfarrerin, Studierendenpfarrerin und CityKirchenpfarrerin tätig.

Stefanie Schardien ist Pfarrerin aus Fürth und wird erstmals am 20. April zu sehen sein. Sie löst Elisabeth Rabe-Winnen aus Hildesheim ab, die nach drei Jahren ihr letztes "Wort zum Jahresbeginn" am 1. Januar 2019 sprechen wird.

