Himmler liebäugelt mit weiblichem "Traumschiff"-Kapitän

Bis zum Spätherbst will das ZDF entscheiden, wer die Nachfolge von Sascha Hehn als Kapitän auf dem "Traumschiff" antreten wird. Programmdirektor Norbert Himmler kann sich auch einen weiblichen Kapitän gut vorstellen, wie er jetzt sagte.



28.09.2018 - 11:33 Uhr von Alexander Krei 28.09.2018 - 11:33 Uhr

Schon im Mai kündigte Sascha Hehn überraschend seinen Abschied als "Traumschiff"-Kapitän an (DWDL.de berichtete), doch einen Nachfolger hat das ZDF seither noch nicht gefunden. In der "Hörzu" hat Programmdirektor Norbert Himmler jetzt über die Suche gesprochen und dabei mit dem Gedanken gespielt, nach 37 Jahren erstmals eine Frau auf die Brücke des Quoten-Dampfers zu stellen.

"Die Zeit wäre reif für einen weiblichen 'Traumschiff'-Kapitän", sagte Himmler. "Möglich sind alle Varianten: alt, jung, Mann, Frau. Aber: Am wichtigsten ist, dass die Gesamtkonstellation an Bord stimmt." An Kandidaten mangelt es offenbar nicht: "Wir haben sehr viele Bewerbungen bekommen, auch von sehr bekannten Darstellern", räumte der Programmdirektor ein. "Meist läuft das übers Management: Mein Klient stünde bereit und ist hochseetauglich." Derzeit laufe der Auswahlprozess, bis zum Spätherbst will das ZDF eine Entscheidung getroffen haben.

Dass der Sender überhaupt einen neuen Kapitän suchen muss, kam überraschend. Entsprechend irritiert zeigte sich Norbert Himmler in der "Hörzu" über Hehns Entscheidung. Dieser habe nicht mit ihm gesprochen. Der Schauspieler hatte in der "Bild"-Zeitung erklärt, dass die Serie in den letzten zwei Jahren ihren Charme verloren habe. "Vielleicht ist der ja mit Wolfgang Rademann gegangen - ich weiß es nicht, aber meinen möchte ich gern noch eine Weile behalten."

Himmler will Hehns Ausstiegsgrund, das "Traumschiff" sei nicht innovativ, jedenfalls nicht gelten lassen. "Jeder, der an der Produktion teilnimmt, hat die Möglichkeit, Ideen und auch Kritik einzubringen. Es ist aber hilfreicher, dies hinter den Kulissen zu tun."

