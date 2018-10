Oliver Fuchs und Ina Eck gründen Produktionsfirma Fabiola

© Fabiola

Rätsel gelöst: Nach Ihrem Ausscheiden bei Bavaria Entertainment war unklar, wohin es Oliver Fuchs und Ina Eck führen würde. Jetzt ist klar: Sie gehen mit belgisch-niederländischen Partnern in die Selbstständigkeit. Jennifer Neus kommt als Herstellungsleiterin ebenfalls von Bavaria Entertainment.



Viel Bewegung auf dem deutschen Produzentenmarkt. Einerseits schon länger Übernahmen unter den Großen zu beobachten, andererseits starteten zuletzt zahlreiche neue Marktteilnehmer, darunter sowohl neue deutsche Töchter als auch unabhängige Firmen. Das Jahr 2018 wirbelt viel durcheinander. Zu den Neugründungen von Gaumont, Banijay Productions Germany und Black Flamingo kommt nun die Fabiola GmbH. Mit dieser Gründung bündeln die drei größten unabhängigen belgischen Film- und TV- Produzenten Woestijnvis, Lecter Media und De Mensen ihre Kreativkräfte nun auch im deutschsprachigen Raum.

Oliver Fuchs wird Vorsitzender der Geschäftsführung, Ina Eck Creative Director und Jennifer Neus ist Herstellungsleiterin der Produktionsfirma, die exklusiv die Formate der Gesellschafter vertreiben und eigene Programme für den deutschsprachigen Markt entwickeln will. Die Fabiola GmbH mit Sitz in Köln ist nach dem Aufbau der niederländischen Fabiola B.V. die zweite Gesellschafter geführte Firma der drei belgischen Medienhäuser.

Zu den bekanntesten Programmmarken von Woestijnvis und De Mensen gehören fiktionale Programme wie "Professor T." oder die Emmy nominierte Serie "Callboys" und TV-Formate wie "The Smartest Person" ("De slimste Mens"), "Hotel Romantiek" oder "Der Maulwurf" ("De Mol"), Das Factual Programm "The Next Generation" und das schon international gut verkaufte Format "Greetings from 19xx" (in Deutschland demnächst bei Sat.1) von Lecter Media ergänzen den Katalog.

Oliver Fuchs: "Die Möglichkeit, gleichzeitig mit drei großen, von Gesellschaftern persönlich geführten Unternehmen zusammenarbeiten zu können, ist einzigartig. Wir freuen uns unglaublich auf den kreativen Austausch mit den Teams von Woestijnvis, Lecter Media und De Mensen."

Robert van den Bogaard, Fabiola B.V.: "Belgien hat seit vielen Jahren einen äußerst kreativen Fernsehmarkt, der sich deutlich von anderen europäischen Ländern unterscheidet. Es ist außergewöhnlich, dass wir zehn Monate nach Gründung der Fabiola B.V. Niederlande bereits sieben Projekte realisieren dürfen, wovon sechs ursprünglich aus Belgien stammen. Wir freuen uns, mit den kreativsten und größten Produktionshäusern Belgiens exklusiv und nun mit Ina und Oliver für die deutschen Sender zusammenarbeiten zu können."

