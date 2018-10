Sat.1 schickt bald wieder Luke Mockridge ins Rennen

© SAT.1/Boris Breuer

Wenn "The Voice of Germany" im Oktober auf den Bildschirm zurückkehrt, dann meldet sich im Schlepptau auch "Luke! Die Woche und ich" zurück. In einem Primetime-Special nimmt er sich zudem nach den 90ern nun das nächste Jahrzehnt vor.



01.10.2018 - 13:47 Uhr von Uwe Mantel 01.10.2018 - 13:47 Uhr

In den letzten Jahren hat sich Luke Mockridge zu einem der wichtigsten Sendergesichter für Sat.1 entwickelt - auch wenn er aktuell gar nicht im Programm vertreten ist. Das ändert sich ab dem 21. Oktober aber wieder: Zwei Monate lang verspricht Sat.1 dann mehr Luke denn je: In den zwei Monaten bis Weihnachten seien jedenfalls 13 Shows mit ihm geplant.

Dazu gehört natürlich die mittlerweile fünfte Staffel von "Luke! Die Woche und ich", die wieder im Schlepptau von "The Voice of Germany" ab dem 21. Oktober am Sonntagabend laufen wird. Als Gäste werden unter anderem Olli Schulz, Revolverheld, Clueso und Otto Waalkes angekündigt. Mit Faisal Kawusi reist er zudem nach Finnland, um herauszufinden, wer die Herzen der Finnen schneller für sich gewinnen kann.

Daneben wird es aber noch eine ganze Reihe an Primetime-Shows geben, bei denen sich Sat.1 allerdings noch nicht so recht in die Karten blicken lassen will. Sicher ist nur, dass es am Freitag, 26. Oktober um 20:15 Uhr "Luke! Die 2000er und ich" zu sehen geben wird. Nach dem 90er-Special im vergangenen Jahr, geht's nun also ein Jahrzehnt weiter. Mit Gesichtern der 2000er, in Video-Einspielern und Studio-Aktionen feiert er darin die Hochphase von Baggy-Jeans, Converse und Co. Für Musik sorgt Lukes Tour-Band Sprengstoff.

Luke Mockridge: "Der Sender schenkt mir sehr viel Vertrauen und so viel Sendezeit wie noch nie. Ich freu' mich auf mein TV-Wohnzimmer: 'Luke! Die Woche und Ich'. Da wird die Woche wieder seziert und die bereits zugesagten Gäste verwandeln mich vom Moderator zum Fan. Und während wir mit 'LUKE! Die 90ger und ich' meine Kindheit präsentiert haben, geht's in 'Luke! Die 2000er und ich' jetzt um meine Teenie- und Pubertätszeit. Tatsächlich stellt sich bei Themen wie Eminem, Harry Potter und George Bush ein (nicht durchweg positives) Nostalgiegefühl ein. Abgesehen von den beiden Shows gibt es noch ein paar brandneue Konzepte, die ich mir überlegt habe ..."

Teilen