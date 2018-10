Kein Prime nötig: Amazon zeigt "Deutschland 83" für alle

© RTL / Robert Grischek

Amazon feiert den Tag der Deutschen Einheit mit kostenlosem Binge-Watching. Vom 3. bis zum 5. Oktober stellt der Streamingdienst alle Folgen von "Deutschland 83" auch ohne Prime-Mitgliedschaft zur Verfügung - eine Einstimmung auf die Fortsetzung.



01.10.2018 - 14:32 Uhr von Kevin Hennings 01.10.2018 - 14:32 Uhr

Wer noch nicht weiß, was er am Mittwoch zum Tag der Deutschen Einheit machen soll, könnte bei Amazon fündig werden. Auf seinem Prime-Streamingdienst lädt Amazon nämlich zum "Deutschland 83"-Binge-Watching-Event ein. Vom 3. bis zum 5. Oktober sind dort alle acht Episoden verfügbar - und zwar auch für all jene, die keine Prime-Kunden sind. Das soll für die Zuschauer auf das einstimmen, was am 19. Oktober nach drei Jahren Wartezeit kommen wird: "Deutschland 86".

Dass es zu dieser Fortsetzung überhaupt kommt, war lange unklar. Nachdem "Deutschland 83" bei seiner Free-TV-Ausstrahlung bei RTL lediglich ernüchternde Quoten hervorbrachte, wurden die Rechte neu ausgewertet. Die Erstausstrahlung erfolgt in Deutschland und Österreich nun bei Prime Video, RTL hat dagegen eine First-Look-Option für die nachgeordneten Erstausstrahlungsrechte im linearen Fernsehen. Der Sender kündigte bereits an, die zweite Staffel zeigen zu wollen.

Die Handlung in "Deutschland 83" wird am Höhepunkt des Kalten Krieges ins Rollen gebracht. Da in Moskau Panik ausbricht, weil die NATO Manöver in Europa plant, wird Oberfeldwebel und Grenzsoldat Martin Rauch (Jonas Nay) als Spion eingesetzt. Aus der DDR geht es für ihn in den Westen. Ein Auftrag, den er nur widerwillig antritt. In der Bundesrepublik Deutschland infiltriert er unter falscher Identität als Oberleutnant Stamm und Ordonnanzoffizie des Generals Edel (Ulrich Noethen) die Bundeswehr. Ziel seiner Mission ist es, die Stellung der amerikanischen Pershing-II-Raketen sowie weitere Pläne der NATO aufzudecken.

"Deutschland 86" nimmt die Geschichte von Rauch, seiner Tante Lenora (Maria Schrader) und ihrer Genossen von der HVA drei Jahre nach "Deutschland 83" wieder auf. Von Moskau aufgegeben und hungrig nach Devisen, zwingt die ostdeutsche Führung ihre Agenten in kapitalistische Experimente in aller Welt, um das sinkende sozialistische Schiff zu retten. 1983 für seine Sünden nach Afrika verbannt, wird Martin nun zurück ins Feld geschickt. Dunkle Geschäfte und eine gefährliche Mission führen ihn nach Südafrika, Angola, Libyen, Paris, West-Berlin und schließlich zurück in die DDR – und zu dem schleichenden Gefühl, zurück in der Heimat, dass das Ende nahe ist. Die Reise verläuft zum Soundtrack internationalen Pops, vor dem Hintergrund der Perestoika, schmutziger Stellvertreter-Kriege, dem Kampf gegen Apartheid und einem Jahr des Terrors in Westeuropa.

Unter der Regie von Florian Cossen und Arne Feldhusen spielen erneut Jonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth, Vladimir Burlakov, Ludwig Trepte, Alexander Beyer, Carina Wiese und Sonja Gerhardt. Neu zum Cast stoßen Anke Engelke, Fritzi Haberlandt, Lavinia Wilson und Florence Kasumba. Creators der Serie sind Anna Winger, die zugleich als Headautorin fungiert, und Jörg Winger. Beide sind gemeinsam mit Sebastian Werninger und Ulrike Leibfried auch Executive Producer. Für die Kamera zeichnen Matthias Fleischer ("Heidi") und Kristian Leschner ("4 Könige") verantwortlich.

