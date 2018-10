Von Netflix geretteter "Lucifer" läuft weiterhin bei Amazon

© Warner/Fox

Nachdem Fox die Serie "Lucifer" nach drei Staffeln abgesetzt hat, sprang Netflix ein und gab selbst eine vierte Staffel in Auftrag. Auch wenn die Serie damit zur Netflix-Produktion wird: Hierzulande wird sie weiterhin bei der Konkurrenz laufen.



01.10.2018 - 14:27 Uhr von Uwe Mantel 01.10.2018 - 14:27 Uhr

Für Fans der Serie "Lucifer" wurde Netflix im Sommer zum Retter in der Not: Obwohl die Serie für das US-Network eigentlich recht solide Quoten geholte hatte, fiel sie dem Großreinemachen im Zuge der im Gange befindlichen Neuausrichtung zum Opfer. Nachdem viele Fans für eine Fortsetzung gekämpft hatten, entschied sich schließlich der Streaming-Dienst Netflix, sich des Teufels anzunehmen und eine vierte Staffel in Auftrag zu geben. Noch unklar war bislang, wie es hierzulande mit der Serie weitergeht.

Die Erstausstrahlungsrechte lagen in Deutschland und Österreich für die ersten drei Staffeln bislang nämlich beim Netflix-Konkurrenten Amazon Prime Video - und da werden sie auch verbleiben, wie Amazon nun bekannt gab. Voraussichtlich im kommenden Jahr ist dann mit neuen Folgen zu rechnen, die ersten drei Staffeln stehen schon zur Verfügung. Der Deal umfasst auch mögliche weitere Staffeln über die vierte hinaus.

"In den letzten Monaten gingen 'Lucifer'-Fans durch ein Wechselbad der Gefühle. Wird die Serie abgesetzt, gibt es ein Happy End, bekommt der Teufel ein neues Zuhause?", so Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland/Österreich. "Wir haben Himmel und Hölle für unsere Prime-Mitglieder in Bewegung gesetzt, damit sie die Geschichte rund um den charmanten Fürsten der Finsternis und die aufkeimende Romanze mit Detective Chloe Decker auch weiterhin exklusiv bei Prime Video verfolgen können.Lucifer ist und bleibt ein wichtiger Teil von Prime Video."

