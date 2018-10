"Milk & Honey": Vox nennt Termin für neue Callboy-Serie

© MG RTL D / Talpa Fiction Germany / Maor Waisburd

Mitte November startet Vox seine nächste fiktionale Eigenproduktion: Nach dem "Club der roten Bänder" soll es diesmal die Dramedy "Milk & Honey" richten. Diese wird wie erwartet auf dem zuletzt arg schwächelnden Mittwochs-Sendeplatz laufen.



01.10.2018 - 14:47 Uhr von Alexander Krei 01.10.2018 - 14:47 Uhr

In Hamburg hat Vox am Montag seine neue Serie vorgestellt - und dabei auch gleich den Starttermin genannt. "Milk & Honey" läuft demnach ab Mitte November am Mittwochabend. Schon im Sommer hatte der Sender auf den Screenforce Days durchblicken lassen, die Produktion von Talpa Germany auf diesem Sendeplatz zeigen zu wollen und damit nicht am Montagabend, wo man man in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg den "Club der roten Bänder" zeigte.

Die erste Staffel von "Milk & Honey" umfasst zehn Folgen, die Vox jeweils im Doppelpack zeigen wird. Dafür lässt der Sender die neue US-Serie "The Good Doctor" pausieren, obwohl diese erst in der kommenden Woche startet - ein ungewöhnliches Vorgehen, zumal der Mittwochabend zuletzt ohnehin zu den großen Vox-Baustellen zählte. Kontinuität ist somit also erst mal nicht zu erwarten.

"Milk & Honey" basiert auf der israelischen Serie "Johnny VeAbirey Hagalil". In der fiktionalen Vox-Version stolpern vier befreundete Männer in ein ungewöhnliches Geschäftsmodell: Sie gründen einen Escort-Service in der Provinz. In den Hauptrollen der Dramedy-Serie, die von April bis August gedreht wurde, stehen Artjom Gilz, Marlene Tanczik, Nils Dörgeloh, Anne Weinknecht, Nik Xhelilaj, Deniz Arora und Katharina Schlothauer vor der Kamera.



© DWDL.de

Präsentation von "Milk & Honey" in Hamburg

Als Headautor ist Klaus Wolfertstetter ("Alarm für Cobra 11") verantwortlich, weitere Autoren sind Arndt Stüwe ("You Are Wanted"), Florian Schumacher ("SOKO Leipzig"), Karin Kaçi ("1000 Arten Regen zu beschreiben"), Ira Wedel ("This Ain’t California") und Julia Neumann ("Alarm für Cobra 11"). Die Regie der ersten vier Folgen übernimmt Peter Gersina ("Danni Lowinski", "Der Lehrer"). Als weitere Regisseure sind Nina Wolfrum ("Großstadtrevier", "Jenny - echt gerecht!") und Edzard Onneken ("Hotel Heidelberg", "Letzte Spur Berlin") an Bord.

Teilen