Mehmet Kurtuluş in erster türkischer Netflix-Serie dabei

Ende des Jahres wird Netflix erstmals auch eine türkische Eigenproduktion onlin stellen. Mit von der Partie ist darin auch der deutsch-türkische Schauspieler und ehemalige "Tatort"-Kommissar Mehmet Kurtuluş.



01.10.2018 - 16:10 Uhr von Kevin Hennings 01.10.2018 - 16:10 Uhr

Wie Netflix preisgibt, lässt die erste türkische Original-Serie nicht mehr lange auf sich warten. So soll "The Protector" Ende des Jahres zum Streaming zur Verfügung stehen. Ein genaues Datum wurde zwar noch nicht genannt, dafür jedoch der Cast. Neben Stars wie Cagatay Ulusoy und Ayca Aysin Turan, die ihre Erfolge in der Türkei feiern, steht auch Mehmet Kurtulus in der Hauptbesetzung. Deutsche Zuschauer kennen ihn unter anderem als "Tatort"-Kommissar Cenk Batu. Sechs Mal stand er als verdeckter Ermittler für den NDR vor der Kamera.

Mit "The Protector" gelangt er nun ins Superhelden-Genre. Die Geschichte erzählt nämlich von Hakan (Cagatan Ulusoy, "Adini Feriha Koydum"), dessen Welt aus den Fugen gerät, als er erfährt, dass er mit einem alten Geheimorden verbunden ist. Plötzlich muss er für die Sicherheit Istanbuls sorgen. Anfangs könnte Hakan jedoch nicht weiter von einem Helden entfernt sein – er ist lediglich ein normaler Bewohner der Millionen-Stadt, der noch etwas grün hinter den Ohren ist.

Er muss aber schnell feststellen, dass seine Heimatstadt von mysteriösen, mystischen Untoten bedroht wird und er der einzige ist, der sie aufhalten kann. Eine Aufgabe, auf die er nicht vorbereitet ist und gegen die er sich anfangs sträubt. Ob er der rechtmäßige "Protector" ist, muss sich also erst herausstellen. Zum restlichen Cast gehören Hazar Erguclu ("Manyak"), Okan Yalabik ("Zeit der Jagd"), Saygin Soysal ("Kosmos") sowie Burcin Terzioglu ("Merhamet"). Der Schöpfer des Projekts ist Binnur Karaevli, der als Autor und Regisseur bereits bei der gefeierten Dokumentation "The Eye of Istanbul" involviert war. Dort erzählte er die Geschichte von Ara Guler, einem armenisch-türkischem Fotografen.

Die erste Staffel der türkischen Netflix-Produktion wird zehn Folgen umfassen. Einen ersten Eindruck gibt der heute veröffentlichte Teaser.

