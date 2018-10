BBC Global News bündelt Dokus bei BBC Reel

© BBC

Eine kuratierte Seite, die die besten digitalen Dokumentationen der BBC bündelt - das will das neue Angebot BBC Reel sein, das nun gestartet ist. Zu sehen sind Videos anderer BBC-Plattformen aber auch eigens für Reel produzierte Videos.



01.10.2018 - 18:04 Uhr von Uwe Mantel 01.10.2018 - 18:04 Uhr

BBC Global News hat die neue Video-Plattform BBC Reel gestartet, die künftig international als Heimat für die besten digitalen BBC-Dokus fungieren soll. Dabei geht es nicht nur um bereits bestehende Dokus, stattdessen sollen auch neue Inhalte produziert werden. Reel hat nach eigenen Angaben bereits jetzt zahlreiche Videos von über 50 Filmemachern in 40 Ländern beauftragt. "Reel wird menschliche Geschichten erzählen, Zuschauer mit Menschen verbinden, die in aller Welt ein außergewöhnliches Leben führen, dazu aber auch anregende und neue Ideen für die Zukunft zeigen, neue Mysterien entdecken und Hypes enttarnen", heißt es zur Ausrichtung.

An jedem Wochentag wird eine thematische Playlist von vier bis fünf Videos veröffentlicht,d ie ein Mix aus neu produzierten Videos und schon bestehenden Videos etwa von BBC Travel, BBC Future, BBC Culture oder BBC Captial sein. Die Inhalte werden dabei auch auf YouTube zur Verfügung gestellt. Zum Start am heutigen Miontag zeigt Reel die wahre Geschichte von Starlite, einer bemerkenswerten hitzebeständigen Substanz, die erstmals im Jahr 1993 im Rahmen der BBC Show "Tomorrow's World" präsentiert wurde. Trotz eines Interesses der NASA, von Boeing und weiteren Unternehmen, ging Starlite nie in die kommerzielle Produktion, der Erfinder starb 2011. Sechs Mini-Dokumentationen finden heraus, ob es nur ein aufwändiger Party-Trick war, oder eine möglicherweise revolutionäre Technologie, die nun verlorenging.

"Das Großartige an den BBC-Videos ist, dass sie den Zuseher direkt in das Leben von Menschen in aller Welt bringen", so Melissa Hogenboom, Redakteurin von BBC Reel. "Das weltweite Netzwerk von BBC-Korrespondenten verbindet Zuschauer mit einer atemberaubenden Bandbreite an Lebenserfahrungen, die uns verbinden, was nur durch die faszinierende, visuelle Kraft von Video möglich ist."

Teilen