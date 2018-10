"Toy Toy Toy": Nickelodeon startet neue Spielshow

© Nickelodeon

Während Super RTL mit dem Comeback des "Super Toy Clubs" erfolgreich ist, setzt demnächst auch Nickelodeon auf eine Spielshow. "Toy Toy Toy" nennt sich das Format, in dem zwei Teams alte und neue Spielzeuge auf Herz und Nieren testen.



02.10.2018 - 10:53 Uhr von Alexander Krei 02.10.2018 - 10:53 Uhr

Nickelodeon hat eine neue Eigenproduktion angekündigt. Sie hört auf den Namen "Toy Toy Toy - Die Unboxing Show" und wird ab dem 3. November jeweils samstags und sonntags um 19:50 Uhr zu sehen sein. Präsentiert wird das Format von Sascha Quade, der die verrücktesten Spielzeuge aus deutschen Kinderzimmern zeigt, aber auch, womit schon Eltern und Großeltern ihre Freizeit verbracht haben. Es handelt sich dabei um eine Koproduktion mit Starship Film, das unter dem Banner Starship Tube Show- und Entertainment-Formate produziert.

In der neuen Sendung treten zwei Teams mit jeweils zwei Mitspielern gegeneinander an - also etwa Mutter und Tochter gegen Vater und Sohne oder Geschwister gegen beste Freunde. Sie stellen sich einem unbekannten Spielzeug und müssen zunächst versuchen, es aus einer großen Box zu befreien. Das kann allerdings vor allem beim "Extrem-Unboxing" kompliziert werden: Dann werden die Kandidaten nämlich beispielsweise in ein T-Rex-Kostüm gesteckt.

Nach dem Auspacken werden die Objekte schließlich auf Herz und Nieren getestet. Das Team, das sich in den Disziplinen geschickter anstellt, erhält mehr Punkte und schließlich die Chance, ins Finale einzuziehen, wo auf das Siegerteam eine aus Paketen bestehende Pyramide erwartet. Den Inhalt aller Pakete, die sie in einer vorgegebenen Zeit öffnen, dürfen sie behalten.

