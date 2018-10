Burnett produziert Realityshow "Eco Challenge" für Amazon

© Amazon

Im Rahmen von Prime Video Presents stellte Amazon Studios-Chefin Jennifer Salke am Dienstag eine Neuauflage der Realityshow "Eco Challenge", die früher beim Discovery Channel lief, vor. Sie setzt dabei auf gute Bekannte.



02.10.2018 - 11:31 Uhr von Thomas Lückerath 02.10.2018 - 11:31 Uhr

Mit "Eco Challenge" will Amazon in 2019 auch im Segment der Reality-Competition-Shows punkten. Wo Netflix mit "Ultimate Beastmaster" vorgelegt hat, setzt Prime Video nun auf ein erprobtes Format des vielfach Emmy-ausgezeichneten Reality-Produzenten Mark Burnett. Bei der Präsentation des Projekts im Rahmen der jährlichen Programmpräsentation "Prime Video Presents" in London war es ein Wiedersehen unter guten Bekannten: Jennifer Salke, erst seit Frühjahr bei Amazon Studios, arbeitete zuvor bei NBC Entertainment und hatte in der dortigen Rolle nicht nur mit Burnett sondern auch Bear Grylls zu tun, der das neue Format präsentieren wird.

Eine Reihe vierköpfiger Teams, international besetzt, kämpft in außergewöhnlichen Landschaften und unterschiedlichsten Aufgaben mehrere Tage lang um den Sieg. Sie werden eine Strecke von mehr als 350 Meilen zurücklegen müssen. Wo die erste Staffel gedreht wird, will man später dieses Jahr verkünden. Mark Burnett spricht bei der Vorstellung in London von „The toughest global outdoor multi-sport endurance race on Earth“. Der Kniff der Sendung: Gibt ein Kandidat oder eine Kandidatin auf, ist das ganze Team disqualifiziert. Dramen sind damit vorprogrammiert bei der zehnteiligen Staffel.

Von 1995 bis 2002 lief das Format als "Eco Challenge - The Expedition Race" schon einmal beim Discovery Channel. Für Produzent Mark Burnett ein besonderes Projekt: Es brachte ihm seinen ersten von inzwischen unzähligen Emmys ein. Zu den Aufgaben der Kandidaten gehörten damals u.a. Rafting, Kanuing, Mountainbiking, Reiten, Tauchen und Klettern. Für die Neuauflage bei Amazon verspricht Mark Burnett dank neuer Technik weitaus atemberaubendere Bilder als damals, vor 20 Jahren. „Ich hätte nie gedacht, dass ich ‚Eco-Challenge‘ noch einmal machen darf und danke Amazon dafür“, so Burnett in London.

"Mit Bear Grylls als Host und Amazon Prime Video, die die Show einem weltweiten Publikum zugänglich machen, haben wir das perfekte Team", erklärt Burnett, Produzent und ebenso Chef der MGM Worldwide Television Group. Und ergänzt auf der Bühne in London: "The audience will see that this little race eats Ironmen for breakfast." Von einem Traumpaar spricht Jennifer Salke, wenn sie über Mark Burnett und Grylls spricht. "Eco Challenge ist das ultimative Abenteuer gegen die Elemente, die Zeit und die besten Athleten der Welt", sagt Bear Grylls und schwärmt: "Amazon Studios hat so eine unglaubliche globale Reichweite und die Fähigkeit, so viele Länder in dieses Rennen einzubeziehen."

Teilen