"Bibi & Tina"-Serie wird nächstes deutsches Prime Original

Vor mehr als 25 Jahren ist "Bibi & Tina" als Spin-off der Hörspielreihe "Bibi Blocksberg" entstanden, jetzt macht Amazon eine Live-Action-Serie daraus - und wie schon bei den jüngsten Kino-Erfolgen mischt Detlev Buck erneut als kreativer Kopf mit.



02.10.2018 - 12:14 Uhr von Alexander Krei 02.10.2018 - 12:14 Uhr

In London gibt Amazon derzeit einen Ausblick auf die Pläne für seinen Streamingdienst Prime Video - und dazu gehört auch eine weitere deutsche Produktion. Dabei handelt es sich um die Serien-Adaption des seit Jahren erfolgreichen "Bibi & Tina"-Franchises, für das Amazon Detlev Buck gewinnen konnte. Er soll das Serien-Projekt, wie schon die vier Spielfilme der Reihe, als kreativer Kopf und Regisseur maßgeblich begleiten.

"Man soll nicht aufhören, wenn es am schönsten ist", lässt sich Buck mit Blick auf die Fortsetzung in Serien-Form zitieren. Neben ihm wird Prime Video hinter der Kamera mit weiteren bewährten "Bibi & Tina"-Machern zusammenarbeiten: So ist Drehbuchautorin Bettina Börgerding ebenso wie Peter Plate und Ulf Leo Sommer wieder mit an Bord. Die beiden zeichneten für alle vier Filmsoundtracks verantwortlich und werden auch die Songs der neuen Amazon-Serie komponieren und schreiben.

Gleichzeitig hat sich Amazon aber dazu entschieden, bei der Live-Action-Serie auf einen völlig neuen Cast zu setzen. Das Casting hierfür soll in den nächsten Wochen beginnen. Entstanden ist "Bibi & Tina" bereits 1991 als Spin-off der Hörspielreihe "Bibi Blocksberg" - erst kürzlich wurde bereits die 90. Episode veröffentlicht. 2004 folgte schließlich eine Zeichentrickserie, die es auf mehr als 50 Folgen brachte, seit 2014 sind zudem schon vier Kinofilme über die junge Hexe Bibi und ihre beste Freundin entstanden.

"Wir sind sehr stolz darauf, Bibi & Tina mit einer eigenen Live-Action-Serie in der Prime-Original-Serienfamilie begrüßen zu dürfen", sagte Georgia Brown, Director Prime Original TV Series in Europa. "Bibi & Tina verzaubern ihre Fans seit über 25 Jahren. Wir freuen uns ganz besonders, dass Detlev Buck zurückkehrt, um eine herzerwärmende und unterhaltsame Prime Original Serie für alle Generationen zu schaffen."

Gabi Salomon, Geschäftsführerin Kiddinx Studios: "Gemeinsam mit Amazon Studios, Detlev Buck und dem DCM-Team, das auch die erfolgreichen Kinofilme umgesetzt hat, erstmalig eine Live-Action Serie zu produzieren, ist eine tolle Herausforderung." Die Serien-Folgen sollen nach Angaben von Amazon die Themen Freundschaft, Familie, Freiheit, Toleranz, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen.

