Amazon kündigt Fantasy-Serie "The Wheel of Time" an

Amazon Studios hat die einstündige Action-Fantasy-Serie „The Wheel of Time“ bestellt, wie Jennifer Salke bei "Prime Video Presents" in London ankündigte. Es ist eine Koproduktion mit Sony Pictures Television.



02.10.2018 - 12:44 Uhr von Thomas Lückerath , London02.10.2018 - 12:44 Uhr

Die Serie basiert auf Robert Jordans Bestseller-Romanen, die weltweit mehr als 90 Millionen Mal verkauft wurden. Rafe Judkins („Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“, „Chuck“) ist verantwortlich für die Serienadaption und fungiert darüber hinaus als Showrunner. „The Wheel of Time“ spielt in einer epischen Welt, in der Magie zwar existiert, aber nur Frauen sie anwenden können.

„Die Serie ist unbeschreiblich faszinierend und wird als eine der meistverkauften Buchreihen große Resonanz bei Fans weltweit finden, ist sich Jennifer Salke, Chefin von Amazon Studios, sicher. „Sie setzt starke Frauen in den Mittelpunkt und ist absolut zeitgemäß.“ In dieser Serie würden endlich einmal die Frauen alle Schlüssel zur Macht in ihren Händen halten.

Die Geschichte begleitet Moiraine, ein Mitglied der schattenhaften und einflussreichen Organisation „Aes Sedai“, die nur für weibliche Mitglieder zugänglich ist. Zusammen mit fünf jungen Männern und Frauen begibt sie sich auf eine gefährliche Reise um die Welt. Moiraine hat diese Fünf ausgewählt, weil sie glaubt, dass einer von ihnen die Reinkarnation eines unglaublich mächtigen Individuums sein könnte. Prophezeiungen besagen, dass es die Menschheit entweder retten oder zerstören wird.

Die Serie bezieht sich dabei nach Amazon-Angaben auf zahlreiche Elemente der europäischen und asiatischen Kultur und Philosophie, insbesondere auf das zyklische Zeitverständnis im Buddhismus und Hinduismus. „Mit Rafe Judkins haben wir einen brillanten Visionär gefunden, der ein echter Fan der Bücher und bereit ist, Robert Jordans Welt zum Leben zu erwecken“, schwärmt Chris Parnell, Co-Präsident bei Sony Pictures Television.

Showrunner und Executive Producer Judkins: „Für so viele Menschen – und ich gehöre dazu – hat diese Buchreihe eine Welt verkörpert, in die man sich flüchten, darin verlieren, sich völlig verzehren und darin aufgehen konnte. Ich könnte mich nicht geehrter fühlen, derjenige zu sein, der diese Welt endlich auf der Leinwand zum Leben erweckt, damit alte Fans sie wieder- und neue Fans zum ersten Mal entdecken können.“

