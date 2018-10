Markus Kavka präsentiert wieder "Smash Hits" bei Nitro

© MG RTL D / Andreas Friese

Im November meldet sich Moderator Markus Kavka mit neuen Folgen seines Nitro-Formats "Smash Hits powered by Nitrolaut" zurück. Nitro beschäftigt sich in der zweiten Staffel unter anderem mit Michael Jackson und One Hit Wondern der 90er Jahre.



02.10.2018 - 15:23 Uhr von Alexander Krei 02.10.2018 - 15:23 Uhr

Nitro holt seine Musikshow "Smash Hits powered bei Nitrolaut" zurück ins Programm. Der Männersender zeigt die zweite Staffel des von Markus Kavka und dem Musiker Sebastian Madsen präsentierten Formats ab dem 1. November jeweils donnerstags um 22:05 Uhr. Geplant sind vier weitere Folgen, in denen es um die meistgestreamten Hits der 80er und 90er Jahre geht.

Mit dabei sind unter anderem Johannes Strate von Revolverheld, Mousse T., Florian Weber von den Sportfreunden Stiller und Jeannine Michaelsen, die eine Streaming-Hausparty in einem Berliner Loft feiern. Darüber hinaus hat Sebastian Madsen in jeder Sendung einen Überraschungsgast für Markus Kavka parat.

Thematisch dreht sich in den zweistündigen Folgen diesmal alles um Songs von Michael Jackson, One Hit Wonder und nationale Künstler aus den 90ern sowie Rocksongs aus den 80ern. Basis sind die bis kurz vor Sendestart aktualisierten GfK-Streaming-Charts. Gezeigt wird "Smash Hits powered by Nitrolaut" übrigens im Anschluss an eine Musik-Dokumentation. So gibt es am 1. November um 20:15 Uhr die Doku "Er war Superstar" über Falco zu sehen.

Vox zaubert unterdessen neue Folgen von "Beat the Box" aus dem Hut. Nachdem das von Endemol Shine Germany produzierte Spielformat zuletzt am späten Dienstagabend gesendet wurde, gibt es die acht neuen Folgen nun wieder sonntags um 19:15 Uhr zu sehen. Los geht es am Sonntag, den 28. Oktober.



