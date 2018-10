Unklare Zukunft für Sport1-Sendung "The Next Rocky"

© Sport1/Sebastian Heger

Seit Wochen schon sucht Sport1 "The Next Rocky", nach dem Tod von Graciano Rocchigiani hat man die nächste Web-Folge aber erst einmal ausgesetzt. Wie es weiter geht, steht noch nicht fest. Rocchigiani war eigentlich auch Teil des Formats.



03.10.2018 - 10:24 Uhr von Timo Niemeier 03.10.2018 - 10:24 Uhr

Graciano Rocchigiani ist am Montagabend auf Sizilien von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die deutsche Box-Legende hinterlässt seine Lebensgefährtin und eine Tochter, er wurde nur 54 Jahre alt. Zudem stand er zuletzt für Sport1 vor der Kamera, gemeinsam wollte man in der Box-Castingshow "The Next Rocky" einen neuen deutschen Box-Star finden. Seit Mitte September zeigt Sport1 auf seiner Webseite und bei Youtube wöchentlich Folgen des Formats. Die für Dienstag geplante Ausgabe wurde nach Bekanntwerden des Todes Rocchigianis aber kurzfristig nicht ausgestrahlt.

"Wie wir mit dem Format weiter verfahren, steht derzeit noch nicht fest", heißt es vom Sender gegenüber DWDL.de. Später im Jahr sollte "The Next Rocky" auch im Fernsehen bei Sport1 laufen. Rocchigiani gehört in der Sendung der Jury an, der die jungen Box-Talente bewerten und fördern sollte. Ebenfalls zur Jury der Sendung gehört Tobias Drews, Leiter der Box-Unit von Sport1. Dieser zeigte sich aufgrund des tragischen Todes Rocchigianis bestürzt: "Sein Kämpferherz hat Graciano Rocchigiani zum Weltmeister gemacht – und genau mit diesem Herz wurde er schnell mehr als ein Kollege. Für seine klaren und offenen Worte wurde er als Experte geschätzt, in unserem Team und von den Boxfans. Wir hatten noch viel zusammen vor. ‚Echte Kerle heulen doch nicht‘, hatte er erst kürzlich zu mir gesagt. Ich weiß nicht mehr, ob im Spaß oder ob er das ernst meinte. Aber ich schäme mich nicht, mit Tränen in den Augen zu sagen: Mach‘s gut, Rocky – ich werde dich vermissen!"

Graciano Rocchigiani war seit Anfang 2018 regelmäßig als Experte bei den Boxübertragungen von Sport1 im Einsatz. Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von Sport1, sagt: "Wir haben mit großer Bestürzung vom Tod von Graciano Rocchigiani erfahren, der viel zu früh von uns gegangen ist. Wir trauern um einen großen Champion und hoch geschätzten Kollegen – eine ganz ehrliche Haut, dessen Leidenschaft für ‚seinen‘ Boxsport uns alle inspiriert hat. Unser ganzes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie und seinen Freunden."

