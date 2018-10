Übernahme-Gerüchte: Tele-Columbus-Aktie steigt

© Tele Columbus AG

Zwei Aufsichtsräte der Tele Columbus AG haben ihren vorzeitigen Abgang angekündigt, das sorgt prompt für Gerüchte rund um eine mögliche Übernahme. Der Aktie des Kabelnetzbetreibers tut das gut: sie stieg am Dienstag deutlich.



03.10.2018 - 10:52 Uhr von Timo Niemeier

Wie geht es weiter mit Tele Columbus? Nachdem das Unternehmen in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal seine Prognose kassiert hat, steht der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber vor einer unsicheren Zukunft. Am Montag haben dann auch noch die beiden Aufsichtsräte Frank Krause und Volker Ruloff angekündigt, ihre Aufsichtsratsmandate zum 3. Oktober niederzulegen. Vorstand und Aufsichtsrat würden diesen Schritt bedauern, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Gleichzeitig erklärte Tele Columbus, dass sich United Internet, größter Aktionär des Konzerns, bei der nächsten Aufsichtsratswahl "konstruktiv einbringen" werde. Das sorgt nun für Gerüchte rund um eine mögliche Übernahme von Tele Columbus durch United Internet. Der Aktie des Kabelnetzbetreibers tun die Gerüchte gut, am Dienstag kletterte das Papier um mehr als acht Prozent auf 2,69 Euro in die Höhe. Im Verlauf des Jahres hat die Aktie allerdings dramatisch an Wert verloren, noch Ende März stand sie bei mehr als neun Euro.

