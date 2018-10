Ehlert neuer Geschäftsführer von Constantin Television

© obs/Constantin Television

Jan Ehlert, seit vielen Jahren als Produzent für die Constantin-Tochter Moovie tätig, rückt neu in die Geschäftsführung der Constantin Television auf. Ehlert war u.a. für Serien wie "Verbrechen", "Schuld" und "Die Protokollantin" verantwortlich



04.10.2018 - 10:28 Uhr von Uwe Mantel 04.10.2018 - 10:28 Uhr

Wie das Unternehmen erst jetzt bekannt gab, ist Jan Ehlert schon zum 1. September neu in die Geschäftsführung der Constantin Television aufgestiegen. Weitere Geschäftsführer sind Steffen Günther, Norbert Hermannstädter, Robin von der Leyen und Friedrich Radmann. Ehlert ist seit 18 Jahren für die Constantin-Film-Tochter Moovie GmbH tätig und hat als Produzent zahlreiche TV-Projekte wie etwa die Schirach-Serien "Verbrechen" und "Schuld", die neue ZDF-Serie "Die Protokollantin" oder auch Filme wie "Die Hebamme II" und "Familie!" verantwortet.

Jan Ehlert: "Nachdem ich von Moovie aus schon lange mit vielen meiner Kolleginnen und Kollegen der Constantin Television in Berlin und München zusammenarbeiten darf, freue ich mich sehr über das von Oliver Berben und der Geschäftsführung in mich gesetzte Vertrauen. Die Constantin ist für mich das spannendste Produzentennetzwerk in der Branche. Die Bandbreite und Qualität der zahlreichen Produktionen sind einzigartig und Ausdruck der vielseitigen Persönlichkeiten, die hier unter einem Dach zusammenarbeiten. Ich bin stolz und glücklich, als Teil des Führungsteams Verantwortung in dieser wunderbaren Firma übernehmen zu dürfen."

Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien: "Es freut mich sehr, dass Jan seine berufliche Zukunft als kreativer Kopf bei der Constantin Televison sieht und sich gemeinsam mit dem großartigen Team dem digitalen Wandel in einer sich stark verändernden Welt stellt. Mit der Berufung von Jan Ehlert in die Geschäftsführung ist die Neuausrichtung der Constantin Television abgeschlossen und das Unternehmen bereit für die kreativen Herausforderungen der Zukunft. "

Teilen