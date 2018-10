Netflix plant großes "Die Chroniken von Narnia"-Universum

© Netflix

Die auf sieben Büchern basierende Saga rund um "Die Chroniken von Narnia" wird dank Netflix noch weiter ausgebaut. Laut dem Streamingdienst sind nicht nur weitere Filme, sondern auch Serien geplant.



04.10.2018 - 11:33 Uhr von Kevin Hennings 04.10.2018 - 11:33 Uhr

"Die Chroniken von Narnia" kommen zu Netflix. Wie der Streaminganbieter verkündet, wurde ein umfassender Rechte-Deal an der ganzen, siebenteiligen Buchreihe von C.S. Lewis geschlossen. Geplant sind neben neuen Filmen auch mehrere Serien. Das Franchise war bislang bei der BBC in Miniserien und vor allem im Kino zu sehen. Seit 2005 sind drei Filme erschienen, ein vierter namens "Der silberne Sessel" sollte in diesem Winter gedreht werden - ob die Netflix-Pläne daran etwas ändern, ist unklar.

Content-Chef Ted Sarandos kündet entsprechend der Größe des Deals an, dass Netflix "auf Jahre hinaus" das Zuhause für Narnia sein wird. "Familien haben sich in Charaktere wie Aslan und die ganze Welt von Narnia verliebt. Das liegt daran, dass C.S. Lewis Geschichten Generationen von Lesern berührt haben." Unrecht hat er damit nicht: Alleine der Ursprungsroman "Der König von Narnia" wurde über 85 Millionen mal verkauft und gehört damit zu den Elite-Bestsellern.

Details der Umsetzung dieses Deals hat Netflix noch nicht verraten. So bleibt es noch offen, inwiefern die Bücher verarbeitet werden. Es ist also auch denkbar, dass der SVoD-Dienst wie HBO bei "Game of Thrones" vorgeht und sich nicht strikt an die Buchvorlagen hält. Die Produktion erfolgt in jedem Fall zusammen mit Entertainment One. Die kanadischen Filmemacher arbeiteten bereits Serien wie "Designated Survivor" und "Hell on Wheels" aus.

Mit der Adaption von "Die Chroniken von Narnia" wird der Fantasy-Trend weiter am Leben gehalten. Netflix hat bereits verkündet, "The Witcher" zu verfilmen und ebenso Aussichten auf eine "Diablo"-Serie gegeben. Konkurrent Amazon gab mit einem Paukenschlag bekannt, "Der Herr der Ringe" zu einer Serie zu machen. Auch das gigantische Epos "Das Rad der Zeit" wurde bestätigt. HBO plant außerdem bekanntermaßen allerhand Prequel-Projekte zu "Game of Thrones". Fans des Genres dürften in den nächsten Jahren also auf ihre Kosten kommen.

Teilen