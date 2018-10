Telekom sichert sich niederländische Serie "Fenix"

© Deutsche Telekom

Die niederländische Serie "Fenix", die von einem Drogenkrieg im Süden des Landes handelt, wird in der kommenden Woche ihre Deutschland-Premiere bei EntertainTV feiern. Die Telekom hat sich die entsprechenden Rechte gesichert.



04.10.2018 - 18:12 Uhr von Alexander Krei 04.10.2018 - 18:12 Uhr

Die Deutsche Telekom stockt ihr Serien-Angebot auf und hat sich die Rechte an "Fenix" gesichert. Dabei handelt es sich um eine niederländische Produktion, in der die eigentlich beschauliche Provinzstadt Brabant zum Schauplatz eines blutigen Drogenkriegs wird. "Fenix" ist ab dem 11. Oktober exklusiv auf EntertainTV in deutscher Erstausstrahlung abrufbar.

Hinter "Fenix" steht der niederländische Regisseur und Drehbuchautor Shariff Korver, der schon mit seinem Akademie-Abschlussfilm "No Way Back" mehrere Preise gewann. In Deutschland wird seine neue Serie in diesen Tagen auf dem Film Festival Cologne präsentiert. In den Hauptrollen sind Rifka Lodeizen und Teun Luijkx zu sehen.

Und darum geht es: Ein Drogenkrieg endet in einem Blutbad. Jos Segers, Anführer der geschlagenen Seite, und der Staatsanwalt Peter Haag fallen dem Kampf zum Opfer. Jos' Sohn Rens und Peters Tochter Jara kehren, ohne voneinander zu wissen, in ihre Heimatstadt zurück. Beide sind auf der Suche nach der Wahrheit und wollen die Familienehre retten. Dabei verfangen sie sich in einem komplexen Netz aus der Ober- und Unterwelt.

