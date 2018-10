Banijay offenbar an EndemolShine-Übernahme interessiert

© Endemol Shine

Im Übernahme-Poker um EndemolShine soll sich Banijay einem "Variety"-Bericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. ITV Studios hat dagegen erklärt, kein Angebot für das zum Verkauf stehende Produktionshaus abgeben zu wollen.



05.10.2018 - 10:23 Uhr von Alexander Krei

Der Verkauf von EndemolShine soll in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Dabei kann sich offenbar inzwischen auch Banijay Chancen ausrechnen, denn wie der US-Branchendienst "Variety" berichtet, befinden sich beide Unternehmen aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen bezüglich einer Übernahme.

Die Banijay Group wurde vor zehn Jahren gegründet und wuchs seither kontinuierlich durch sukzessiven Übernahmen von Produktionsfirmen, die vom französischen Unternehmer und TV-Produzenten Stéphane Courbit vorangetrieben wurden. Auf dem deutschen Markt ist Banijay über die Tochter Brainpool aktiv, zudem produziert man neuerdings auch unter eigener Flagge.

An der Spitze von Banijay Germany steht Marcus Wolter, der vor seinem Wechsel Nordeuropa-Chef von EndemolShine war - eine Übernahme seines früheren Arbeitgebers durch Banijay wäre also auch dahingehend spannend. Ausgemachte Sache ist das aber freilich noch nicht: Im Rennen ist offenbar nach wie vor auch noch die US-Agentur Endeavor, die zuletzt verstärkt in andere Bereiche expandierte.

Über ein entsprechendes Interesse von Endeavor hatte kürzlich die britische Zeitung "Daily Telegraph" spekuliert (DWDL.de berichtete). ITV Studios hat dagegen gerade bekundet, nicht an einer Übernahme von Endemol Shine interessiert zu sein. Man habe derzeit nicht die Absicht, ein Angebot abzugeben, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.



Bislang gehört die EndemolShine Group, eine der größten unabhängigen Produktionsfirmen, je zur Hälfte der Beteiligungsgesellschaft Apollo Global sowie 21st Century Fox. Die beiden wollen dem Vernehmen nach einen Kaufpreis jenseits der 2-Milliarden-Marke erzielen.

