"Ich hör auf... und fang neu an": RTL II setzt auf Coaching

Ende Oktober zeigt RTL II die Pilotfolge der neuen Dokusoap "Ich hör auf... und fang neu an", das sich mit Menschen beschäftigt, die sich in einer ausweglosen Situation befinden. In der ersten Folge geht es um einen spielsüchtigen jungen Mann.



05.10.2018 - 11:17 Uhr von Alexander Krei 05.10.2018 - 11:17 Uhr

RTL II plant eine neue Dokusoap über Menschen, die ihr Leben neu ausrichten. Sie hört auf den Namen "Ich hör auf... und fang neu" und soll erstmals am Donnerstag, den 25. Oktober um 22:15 Uhr ausgestrahlt werden. In dem Format bekommen Menschen, die sich in einer Sackgasse sehen, einen oder mehrere Experten an ihre Seite gestellt, die sich mit den jeweiligen Problemen auskennen und sie als Coach unterstützen.

So geht es in der ersten Folge um den 32-jährigen Sebastian, der seit zehn Jahren spielsüchtig ist und inzwischen Schulden in Höhe von mehr als 80.000 Euro angehäuft hat. Im Rahmen des RTL-II-Formats bieten ihm zwei Coaches ihre Unterstützung an: Psychotherapeutin Judith Vogel Weissinger und Rapper Cashmo, der selbst viele Jahre spielsüchtig war und seine Erfahrungen in dem Song "Spielo" verarbeitet hat.

