3. Staffel kommt: Vox stellt die nächsten "6 Mütter" vor

Nachdem die zweite Staffel deutlich an Zuschauerzuspruch gewann, steht Anfang kommenden Jahres bereits die dritte Staffel von "6 Mütter" an. Gastgeberin ist wie auch in der Vergangenheit weiterhin Ute Lemper.



05.10.2018 - 13:56 Uhr von Uwe Mantel 05.10.2018 - 13:56 Uhr

Im vergangenen Jahr hat sich die zweite Staffel von "6 Mütter" von Vox zu einem überraschend großen Erfolg gemausert. Hatte die erste Staffel nach einem fulminanten Start noch an Reichweite eingebüßt, legte das Format in der zweiten Staffel Stück für Stück zu und endete mit zweistelligen Marktanteilen. Kein Wunder also, dass Vox an der von Endemol Shine produzierten festhält und eine dritte Staffel in Auftrag gegeben hat. Zu sehen sein wird diese nun Anfang 2019.

Nun hat der Sender auch die Besetzung bekannt gegeben. Ute Lemper, die weiterhin als Gastgeberin fungiert, empfängt diesmal Sila Şahin, Sarah Kern, Jessica Stockmann, Anouschka Renzi und Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt. Sie werden mit der Kamera dabei begleitet, wie sie Nachwuchs, Beziehung, Job und ihre eigene Prominenz unter einen Hut bekommen. Bei einem Treffen sehen sich die sechs Promi-Damen gemeinsam Ausschnitte aus ihrem Leben an und tauschen sich aus.

