kabel eins lässt "Achtung Kontrolle" in der Primetime ran

Am Vorabend hat kabel eins das Format "Achtung Kontrolle" eigentlich längst zum Auslaufmodell erklärt, trotzdem erhält es Ende Oktober nun nochmal die ganz große Bühne mit einem abendfüllenden Primetime-Special.



08.10.2018 - 14:29 Uhr von Uwe Mantel 08.10.2018 - 14:29 Uhr

Schon seit geraumer Zeit sucht kabel eins nach einem Ersatz für "Achtung Kontrolle" am Vorabend, nachdem das Format mittlerweile zehn Jahre im Dauereinsatz war und schon seit längerem Verschleißerscheinungen zeigte. Da bislang allerdings weder "Schrauben, sägen, siegen" noch "Gekauft, gekocht, gewonnen" oder "Koch die Box" wirklich überzeugen konnten, wird man das Format wohl noch eine ganze Weile sehen. Ab 15. Oktober kehrt es vorerst wieder auf den gewohnten Sendeplatz im Vorabend zurück.

Doch damit nicht genug: Am Donnerstag, 25. Oktober kommt "Achtung Kontrolle" nun sogar zu einem Primetime-Einsatz - und zwar abendfüllend. Ab 20:15 Uhr gibt's dann satte vier Stunden lang Geschichten von Polizisten, Zollbeamten und anderen Ordnungshütern zu sehen. Im August hatte kabel eins "Achtung Kontrolle" schon einmal im Abendprogramm getestet, damals allerdings erst zu späterer Stunde ab 22:15 Uhr - und das mit erstaunlichem Erfolg: Starke 6,7 Prozent Markanteil erzielten die Ordungshüter-Geschichten, viel mehr als in den letzten Jahren noch am Vorabend drin war. Auch wenn man bei kabel eins von einem einmaligen Special spricht: Man dürfte gespannt darauf warten, ob sich "Achtung Kontrolle" nicht vielleicht sogar für ein zweites Leben in der Primetime eignet.

