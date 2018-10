DAZN verlängert Rechte der Basketball Champions League

© DAZN

Schon an diesem Dienstag geht die Basketball Champions League in die neue Saison. Wieder mit am Ball ist der Streamingdienst DAZN, der die Rechte an dem Wettbewerb für eine weitere Spielzeit erworben hat. Im Rennen sind diesmal vier deutsche Teams.



09.10.2018 - 10:42 Uhr von Alexander Krei 09.10.2018 - 10:42 Uhr

DAZN hat die Übertragungsrechte für die Basketball Champions League um eine weitere Saison verlängert. Damit wird der Streamingdienst die Spiele der deutschen Teams auch in der nun beginnenden Spielzeit 2018/19 exklusiv in Deutschland und Österreich sowie co-exklusiv in der Schweiz übertragen. Weil gleich vier Bundesliga-Teams antreten, hofft DAZN auf entsprechend großes Interesse. Erstmals geht auch Brose Bamberg auf Körbejagd in der Champions League.





Los geht's bereits an diesem Dienstag: So tritt Bayreuth um 20:00 Uhr gegen Besiktas Istanbul an, die Telekom Baskets aus Bonn müssen für ihr erstes Auswärtsspiel auf die Kanareninsel Teneriffa reisen. Am Mittwoch starten die beiden anderen deutschen Teams in der Gruppenphase: Die MHP Riesen Ludwigsburg müssen um 18:00 Uhr auswärts beim türkischen Team Banvit BK ran, während Brose Bamberg zwei Stunden später vor heimischer Kulisse gegen das spanische Team Montakit Fuenlabrada antritt.

