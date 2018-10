"Adam sucht Eva" kehrt zu wöchentlichem Rhythmus zurück

© MG RTL D

Zwei Staffeln lang fuhr RTL gut damit, seine Nackt-Kuppelshow in einer täglichen Dosis auszustrahlen. In diesem Jahr kehrt der Sender nun aber zum wöchentlichen Rhythmus zurück. Dafür gibt's bei TV Now alle Folgen auf einen Schlag zu sehen.



09.10.2018 - 11:29 Uhr von Alexander Krei 09.10.2018 - 11:29 Uhr

Obwohl die vierte Staffel im vergangenen Jahr die bislang erfolgreichste war, hat sich RTL dazu entschieden, am Konzept seiner Nackt-Kuppelshow "Adam sucht Eva" zu schrauben. Anders als bei den beiden vorherigen Staffeln wird der Sender in diesem Jahr auf eine tägliche Ausstrahlung verzichten und wieder zum wöchentlichen Rhythmus zurückkehren. Das bestätigte ein Sendersprecher am Dienstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de.

Los geht es demnach am Samstag, den 3. November um 22:30 Uhr mit einer Doppelfolge. Vier weitere Ausgaben von "Adam sucht Eva" sind in den darauffolgenden Wochen ebenfalls am späten Samstagabend zu sehen. RTL dürfte mit diesem Schritt auf ähnlich starke Quoten wie vor einem Jahr hoffen, als der nach dem "Supertalent" gezeigte Staffel-Auftakt mit mehr als 3,6 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von über 23 Prozent neue Bestwerte markierte.

Doch auch abseits der Sendeplätze versucht es RTL in diesem Jahr mit einigen Neuerungen: So will der Sender die komplette Staffel noch am ersten Abend ab 23:45 Uhr komplett bei TV Now zum Abruf bereitstellen - wer sämtliche Folgen vorab sehen möchte, muss dafür allerdings bezahlen. Das passt zur kürzlich ausgerufenen Strategie der Mediengruppe, das Streaming-Portal stärken zu wollen.

Inhaltlich hat sich RTL indes dazu entschieden, "Adam sucht Eva" nicht mehr in der Südsee produzieren zu lassen. Stattdessen treffen die Kandidaten erstmals auf einem großen Segelschiff vor Rhodos splitterfasernackt aufeinander. Mit dabei sind in diesem Jahr zehn "Normalos" und drei Promis: Dabei handelt es sich um Gina-Lisa Lohfink, den Vorjahres-Sieger von "Love Island", Jan Sokolowsky, sowie die von RTL als "DSDS-Sexbombe" bezeichnete Emilija Mihailova.

