Es ist vollbracht: Sky gehört nun offiziell zu Comcast

Nachdem Comcast nun die bisherigen Anteile von 21st Century Fox an Sky plc. übernommen hat, sind mehr als 75 Prozent der Anteile im Besitz von Comcast. James Murdoch hat das Board of Directors bereits verlassen, für Sky beginnt eine neue Ära.

Nachdem sich Comcast in der Bieterschlacht um Sky gegen den Konkurrenten 21st Century Fox durchgesetzt hat, ist nun auch die letzte theoretisch noch bestehende Hürde für eine Übernahme genommen: Nachdem Fox wie angekündigt seinen bisherigen rund 39-prozentigen Anteil an die NBC-Universal-Mutter Comcast verkauft hat, hat Comcast die 75-Prozent-Marke der Anteile am Unternehmen überschritten. Damit kann Comcast die Aktie aus dem Börsenhandel nehmen und hat dies auch schon angekündigt. Aktionäre, die dem Angebot noch nicht zugestimmt haben, können das noch tun - laufen aber andernfalls Gefahr, künftig ihre Anteile gar nicht mehr verkaufen zu können.

Der Wechsel in den Mehrheitsverhältnissen macht sich auch direkt im Board of Directors bemerkbar, das nun natürlich mit Comcast-Vertretern neu besetzt wird. Damit scheidet mit sofortiger Wirkung unter anderem Fox-Mann James Murdoch aus dem Gremium aus. Sky-CEO Jeremy Darroch spricht in einem Video-Statement davon, dass die größten Erfolge von Sky immer auch mit großen Veränderungen einher gingen und dem Pay-TV-Konzern nun aufregende Zeiten bevorstünden.

From today, Sky is part of @comcast, one of the biggest media companies in the world. There are exciting times ahead for us as part of a global business. Sky CEO Jeremy Darroch talks to us about how we can embrace the future. pic.twitter.com/PJWTnyTDUH