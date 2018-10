Ceylan, Tall, Panzer und Rütter laden bald zum "Big Blöff"

© Sat.1

Bülent Ceylan, Chris Tall, Paul Panzer und Martin Rütter stellen in Sat.1 bald verrückte Behauptungen auf und treten damit in zwei Teams gegeneinander an. "Big Blöff" heißt die neue Sendung, die im November am Fun-Freitag startet. Auch die Moderatorin steht mittlerweile fest.



10.10.2018 - 11:18 Uhr von Timo Niemeier 10.10.2018 - 11:18 Uhr

Im November schafft es die bereits im Sommer angekündigte Show "Big Blöff" ins Programm von Sat.1. Darin versammelt der Sender ehemalige und aktuelle RTL-Comedians und lässt sie, gemeinsam mit dem Publikum im Studio, gegeneinander antreten. Der Startschuss zur neuen Sendung fällt am 2. November, dann sind die vier Ausgaben der ersten Staffel immer freitags ab 20:15 Uhr zu sehen. "Big Blöff" ersetzt damit "Game of Games", das noch bis kommende Woche zu sehen sein wird. Ende des Monats setzt Sat.1 freitags zur besten Sendezeit einmalig auf "Luke! Die 2000er und ich".

In "Big Blöff" treten Ceylan und Tall in Team Rot gegen Panzer und Rütter (Team blau) an. Ähnlich wie bei "Wer weiß denn sowas?" steht hinter den beiden Teams auch jeweils ein Publikumsblock - und für den geht es bei jeder Show um bares Geld. Beide Teams präsentieren jeweils drei verrückte Behauptungen im Wechsel - wahr oder frei erfunden. Im Kreuzverhör wird dem Gegner dann eine Minute lang auf den Zahn gefühlt: Gerät er ins Stocken oder ist seine Geschichte lückenlos? Die Zuschauer dürfen anschließend entscheiden, ob das Gegnerteam die Wahrheit sagt oder blöfft, und können so Geld aus dem gegnerischen Topf in den eigenen umverteilen. Am Ende gewinnt der Publikumsblock, der die höhere Summe erspielt.

Moderiert wird die Show übrigens von Janine Kunze, die zuletzt auch in der Schlager-Ausgabe von "Genial Daneben" zu sehen war. Darüber hinaus ist sie seit 2013 als Staatsanwältin Ellen Bannenberg in der ZDF-Serie "Heldt" zu sehen. Produziert wird "Big Blöff" von Constantin Entertainment, das für Sat.1 unter anderem auch "Genial Daneben" verantwortet und auch "Paul Panzers Comedy-Spieleabend" für den Sendeplatz am Freitag um 20:15 Uhr produziert hat.

