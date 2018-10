Syfy zeigt die neue Serie von "True Blood"-Autorin Harris

© Warner Bros. Entertainment Inc./Syfy

In den USA geht "Midnight, Texas" Ende des Monats schon in die zweite Staffel, im kommenden Jahr schafft es die Serie, die wie "True Blood" auf Büchern von Charlaine Harris basiert, dann auch nach Deutschland.



10.10.2018 - 16:41 Uhr von Uwe Mantel 10.10.2018 - 16:41 Uhr

Mit der Sookie-Stackhouse-Buchreihe lieferte Charlaine Harris einst schon die Vorlage für die einstige HBO-Vampir-Serie "True Blood", mit "Midnight, Texas" lieferte sie nun erneut die Buch-Vorlage für eine Serien-Umsetzung, diesmal gleichen Namens. Die Mystery-Serie erzählt von Manfred (François Arnaud), einem jungen Mann, der als Medium mit Toten kommunizieren kann. Nach einem unangenehmen Zwischenfall muss er untertauchen und findet Zuflucht im Örtchen Midnight in Texas. In Midnight sagen sich Vampir und Engel gute Nacht – der kleine Ort bietet Zuflucht für eine Handvoll Außenseiter, Ausgestoßene und jede Menge Übernatürliches.





In dem Städtchen angekommen, erkennt Manfred, dass die Einwohner zwar alle etwas zu verbergen haben, aber auch eine seltsame, eingeschworene Gemeinschaft bilden. Unter ihnen eine Hexe (Parisa Fitz- Henley), ein Engel (Jason Lewis), eine Auftragsmörderin (Arielle Kebbel), ein Vampir, (Peter Mensah), ein Pfandhausbesitzer (Dylan Bruce), ein Pastor (Yul Vazquez) sowie eine aufstrebende Schriftstellerin (Sarah Ramos). Gemeinsam müssen sie sich nicht nur den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit stellen, sondern auch gegen Bedrohungen von außen kämpfen.

Monica Owusu-Breen fungierte als Showrunner und Executive Producer der ersten Staffel Midnight, Texas. Sie schrieb bisher unter anderem an den Serien "Alias" und "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." und wurde zuletzt als Showrunner mit der neuen "Buffy"-Serie beauftragt. Bei "Midnight, Texas" wurde sie nach der ersten Staffel hingegen ersetzt. Daraus erkennt man schon: Ganz taufrisch ist die Serie in den USA nicht mehr, die erste Staffel lief schon im Herbst vergangenen Jahres, Ende Oktober startet dort nun die zweite Staffel. Syfy wird ab dem 31. Januar 2019 die ersten beiden Staffeln immer am Donnerstagabend zeigen. Am Start-Tag geht's um 20:15 Uhr los, in den darauffolgenden Wochen läuft um 20:15 Uhr jeweils nochmal die Wiederholung der Episode der Vorwoche und um 21 Uhr eine neue Folge.



